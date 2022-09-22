Удаляем пыль из труднодоступных мест: нашли 3 отличных средства

Эксперты «За рулем» проверили 15 «лизунов». Спойлер: пылесос все же лучше!

Эти средства чаще всего называют «лизунами». А по сути речь идет об универсальных гелях для очистки пыли в труднодоступных местах — от компьютерной клавиатуры до автомобильной приборной панели.

Пыль проникает в узенькие щели или дефлекторы вентиляции, где порой поселяется навеки. А «лизун» — эдакий желеобразный студень — нужно прижать к очищаемому участку, а затем аккуратно удалить: при этом вся пыль должна к нему приклеиться. В общем, это многоразовое средство, которое как бы вылизывает грязь, пыль и крошки там, где обычная тряпка не справляется.

Для экспертизы мы приобрели 15 таких «лизунов». Шестнадцатым в компанию попал привычный скотч: оценим его пылеудаляющие возможности на фоне новомодных «чистильщиков». Затем начались проблемы…

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Как известно, европейцы с трудом различают лица азиатов. У этого явления даже есть научное название, но сейчас речь о другом. Мы столкнулись с тем, что не можем понятным образом обозначить большую часть проверяемых образцов. Веселые продавцы называют их по своему разумению — то «лизун», то «очиститель», то просто гель. А оригинал при этом обходится без кириллицы и латиницы — одни иероглифы.

Иногда встречается название Super Clean, которое тоже ни о чем конкретном не говорит. Неудивительно, что и цены на такие товары порой имеют многократный разброс в зависимости от места приобретения. Мы поняли это, когда, заказав в разных магазинах лизун-гель и лизун-очиститель стоимостью 200 рублей и 500 рублей соответственно, вскоре получили в пункте выдачи одно и то же безымянное изделие.

Что и как проверяли

Для проверки возможностей «лизунов» мы решили использовать… кухонную терку! Ее поверхность, мягко говоря, негладкая — при этом ни тряпкой, ни пальцем ее просто так не очистить. Загрязнителем выбрали пшеничную муку, которую перед каждым испытанием наносили ровным слоем на чистую и сухую терку. Затем пытались отделить часть «лизуна» от целого (не изводить же всё сразу!) и применить ее по назначению.

Стендовые испытания провели с применением кухонных принадлежностей, позаимствовав пакет муки в качестве загрязнителя и терку как объект, с которого необходимо удалить грязь. Заведомо шершавая поверхность, которую обычной тряпкой не протереть, отлично подходит для ­проверки «лизунов». Лизун в действии. Что-то удаляет, что-то остается. Для экзотики попробовать можно, но мощный пылесос с подходящей насадкой справится лучше.

Наши комментарии — под каждым фото.

Dr. Pluh Примерная цена 450 ₽

Прилипает к поверхности так, что оторвать почти невозможно. Вместо очистки получаем новую проблему. Не рекомендуем. Egg house Примерная цена 200 ₽

Невзрачный пакетик не понравился ни внешне, ни внутренне: содержимое липнет к рукам. Не рекомендуем. Klik Примерная цена 280 ₽

Пыль удаляет, но весьма посредственно, теряя способности буквально на глазах. Не рекомендуем.

Super Clean Примерная цена 350 ₽

Не липнет к рукам, не крошится, да еще и пыль при этом хорошо собирает. Дополнительный бонус — ­приятный запах. Рекомендуем. SuperClean new Примерная цена 400 ₽

Пакетик с защелкой содержимым не порадовал: разминается в руках неважно, пыль удаляет неохотно. Не рекомендуем. Super Clean new Примерная цена 500 ₽

Еще один многоразовый пакетик с невнятным содержимым. Расслоилось на две фазы, выливается — в общем, не рекомендуем.

Super Clean new Примерная цена 350 ₽

Вместо содержимого на свет полезли какие-то инопланетные пришельцы в виде пузырей. Не рекомендуем. Super Clean new Примерная цена 300 ₽

Содержимое прилипает к обрабатываемой поверхности, порождая нежелательные проблемы. Не рекомендуем. Universal Clean Putty Slime Примерная цена 300 ₽

Состав сразу расслоился — жидкая фаза стала выливаться. Пыль, понятное дело, не удаляет. Не рекомендуем.

Лизун-очиститель Примерная цена 200 ₽

Средство липнет к рукам. Пыль удаляет неохотно. Не рекомендуем. Лизун-очиститель Примерная цена 600 ₽

К рукам не прилипает, разделяется на части довольно легко. Запах не ощущается. Единственное замечание — наличие пузырей воздуха внутри. Однако в целом рекомендуем. Лизун-очиститель Примерная цена 650 ₽

Главное достоинство — наличие кисточки… Наверное, именно ею удобнее удалять пыль — средством же лучше не пользоваться. Консистенция близка к жидкости, пользоваться невозможно. Не рекомендуем.

Лизун-очиститель Примерная цена 380 ₽

Пакетик без защелки, то есть одноразовый. Ну и правильно: пользоваться этим всё равно нельзя — распадается на капли, работать не хочет. Не рекомендуем. Лизун-очиститель Примерная цена 600 ₽

Средство по консистенции напоминает кисель, который липнет к рукам. Не рекомендуем. Лизун-очиститель Примерная цена 350 ₽

Содержимое легко разделяется на нужные порции, не липнет к рукам и даже исправно собирает пыль. Рекомендуем.

Двусторонний скотч 3M

Примерная цена 400 ₽

Затея использовать для удаления пыли скотч провалилась сразу. Пыль, в общем-то, налипает, но только с ровных поверхностей: в щелях ничего не получается. Отрывать тоже тяжело: вместе с пылью боишься прихватить часть очищаемой конструкции. В общем, не рекомендуем.

ИТОГ Материалы по теме Чем отмыть масло (мастику, грязь...) с рук? Проверили 13 средств Тех, кто захочет приобрести нечто подобное для собственных нужд, призываем ориентироваться именно на внешний вид изделия: других опознавательных знаков просто нет.

Но если по большому счету, то советуем вообще не связываться ни с чем подобным. Из 16 проверенных образцов более-менее справились со своими обязанностями только три.

С учетом неразберихи с названиями и ценами вероятность приобрести что-то пригодное к употреблению становится вообще мизерной. Проще позвать на помощь мощный пылесос или иметь под рукой тряпку-микрофибру — эти средства гарантированно справятся с любой пылью. Как выбрать? Содержимое большинства пакетиков после вскрытия сразу просится на помойку: какое уж тут удаление пыли… Если при покупке чувствуете, что внутри присутствует жидкая фракция — не берите. Относительно нормальные «лизуны» выглядят примерно так. Материалы по теме Очень-очень испачкали сиденья — тест 13 препаратов для чистки Лучше всего покупать лизуна не через интернет, а лично пощупав упаковку в магазине. Во‑первых, не должно быть расслоения на более-менее плотную фазу и жидкость. Во‑вторых, масса не должна клеиться к стенкам пакетика или баночки, а при наклоне или тряске обязана отделяться. В пакетике масса должна казаться достаточно плотной, а не напоминать ряженку.

Такая проверка, конечно, не полная гарантия результата, но откровенную дрянь позволит отсечь. А лучше всего, если продавец позволит приоткрыть баночку (ну или никого не спрашивать в крупном супермаркете).

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