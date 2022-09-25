Назван важный нюанс для водителя, если остановит ГИБДД

В нашей недавней статье мы перечислили 12 основных моментов, о которых нелишне знать каждому водителю при встрече с ГИБДД. Один из самых интересных — следует ли водителю выходить из автомобиля? Дискуссии об этом постоянно идут в интернете.
Одни водители советуют выйти, чтобы сэкономить себе время. Другие считают, что таким образом вы создаете для инспектора некое психологическое превосходство. И та и другая точки зрения — лишь домыслы. Все зависит от конкретной ситуации.
Что говорит закон?
Пункт 89 Административного регламента гласит, что, остановив транспортное средство, сотрудник Госавтоинспекции должен без промедления подойти к водителю, представиться в соответствии с требованиями пункта 45 АР, кратко сообщить причину остановки и изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления правонарушения документов.
При привлечении водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор должен разъяснить им права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
Водитель при этом не обязан покидать салон авто, а инспектор должен подойти к машине со стороны водительской двери. Иное предусмотрено в случае каких-либо помех или опасности.
Инспектор может предложить водителю выйти из машины в следующих случаях (пункт 93 Административного регламента):
- если у водителя усталый вид либо есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение;
- для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;
- для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;
- когда требуется его участие в процессуальных действиях, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;
- необходимо устранить техническую неисправность транспортного средства или нарушение правил перевозки грузов.
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Таким образом, если вас остановили для формальной проверки документов, сразу выходить из машины не нужно.
Узнать больше вы можете в статье Игоря Кацубо «12 нюансов, о которых лучше узнать заранее на случай остановки ГИБДД».
- А вот если при составлении протокола о нарушении ПДД инспектор попросит (требовать он не имеет права) вас пройти в служебный автомобиль, есть смысл согласиться.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Егор Алеев/ТАСС