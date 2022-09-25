Назван важный нюанс для водителя, если остановит ГИБДД

Например, вас остановил инспектор ГИБДД. Нужно ли вам выходить из автомобиля? И в каких случаях водитель обязан это делать?

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В нашей недавней статье мы перечислили 12 основных моментов, о которых нелишне знать каждому водителю при встрече с ГИБДД. Один из самых интересных — следует ли водителю выходить из автомобиля? Дискуссии об этом постоянно идут в интернете.

Одни водители советуют выйти, чтобы сэкономить себе время. Другие считают, что таким образом вы создаете для инспектора некое психологическое превосходство. И та и другая точки зрения — лишь домыслы. Все зависит от конкретной ситуации.

Что говорит закон?

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Пункт 89 Административного регламента гласит, что, остановив транспортное средство, сотрудник Госавтоинспекции должен без промедления подойти к водителю, представиться в соответствии с требованиями пункта 45 АР, кратко сообщить причину остановки и изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления правонарушения документов.

При привлечении водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор должен разъяснить им права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

Водитель при этом не обязан покидать салон авто , а инспектор должен подойти к машине со стороны водительской двери. Иное предусмотрено в случае каких-либо помех или опасности.

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Инспектор может предложить водителю выйти из машины в следующих случаях (пункт 93 Административного регламента):

если у водителя усталый вид либо есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение;

для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;

для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

когда требуется его участие в процессуальных действиях, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;

необходимо устранить техническую неисправность транспортного средства или нарушение правил перевозки грузов.

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Таким образом, если вас остановили для формальной проверки документов, сразу выходить из машины не нужно.

Узнать больше вы можете в статье Игоря Кацубо «12 нюансов, о которых лучше узнать заранее на случай остановки ГИБДД».

Фото: Егор Алеев/ТАСС