Понты превыше всего: какие номера считаются «блатными»

К «блатным» обычно причисляют номера с комбинацией повторяющихся цифр и букв, а также с определенной комбинацией символов. Как правило, такие номерные знаки числятся за правительственными или силовыми структурами.

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Принято считать, что машины с «красивыми» номерами реже останавливает ГИБДД. Для кого-то комбинация символом имеет сакральное значение: определенные цифры придают машине особую силу.

Некоторые водители уверены, что так называемые элитные номера позволяют проявлять безнаказанно хамство по отношению к другим участникам дорожного движения.

Так какие же номера все-таки считаются «блатными»?

Буквы на номерах

ААА, ВВВ, ООО — самые желанные буквенные комбинации на номерах. Но и здесь есть нюансы.

Госдума, Управделами Президента, ФСО

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К этим службам относятся буквенные комбинации ААА, ААВ, ААС.

Госдума, президентские комиссии

Комбинация букв ААМ, ТТТ. В водительской среде бытует мнение, что в случае с такими номерами дорожная инспекция игнорирует мелкие нарушения. Впрочем, это не означает, что подведомственные водители нарушают чаще обычных.

Налоговая инспекция, ФСБ и ФСО

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ЕКХ считается самой неприкосновенной буквенной комбинацией на номерах. В народе ЕКХ так и расшифровывают: «Еду Как Хочу». На деле же инциденты с автомобилями на таких номерах случаются редко, а если и происходят, то мгновенно получают широкую огласку, ведь сегодня любой прохожий, оказавшийся свидетелем происшествия, готов тут же начать снимать видео и выложить его в социальную сеть.

Что касается букв, то в разных регионах нашей страны их значение может отличаться. К тому же официальных списков буквенных комбинаций номеров нигде нет.

Цифры на номерах

Цифровые комбинации на госномерах также имеют значение. Наибольшей популярностью пользуются 777. Их еще называют «крюки».

Популярность семерок легко объяснить. Семерка считается цифрой, приносящей удачу. Сумма трех семерок составляет цифру 21, что среди любителей карточной игры называется «очко».

Другие цифровые комбинации, при сложении которых получается 21, также пользуются спросом.

На втором месте по популярности стоят цифры с круглым значением: 100, 200 и т. д. Ниже рангом идут более простые комбинации одинаковых цифр: 222, 888 и т. д.

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Среди автовладельцев считаются значимыми такие циферно-буквенные комбинации, как, например:

О222СА

А100ОА

А001АА

На самом деле это просто выглядит красиво и не более того.

И все-таки стоит помнить, что какими бы крутыми ни были номера, они не дают никакого преимущества на дороге, кроме психологического. Конечно, от мелких претензий красивые номера, может, и защитят, но все же нужно соблюдать ПДД. В первую очередь это безопасность ваша, ваших пассажиров и окружающих.