Какие автомобили стоят на учете в военкомате? Ответ удивит! — журнал За рулем

Какие автомобили стоят на учете в военкомате? Ответ удивит!

Закон позволяет военным забирать автомобили у населения «до приезда автомобилей, которые предназначаются для укомплектовки» частей».

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Изъятие личного автомобиля для госнужд — что нужно знать?

Раньше владельцы УАЗов и мотоциклов типа «Днепр» и «Урал» были обязаны регистрировать свой транспорт в военкоматах. Примечательно, что Нивы ставить на учет не требовалось.

Сегодня полноприводные автомобили, которые могли бы помочь военным в случае боевых действий, необязательно ставить на учет в военкоматах. Но это ровным счетом ничего не меняет. Военный комиссариат и без этого получит все данные об интересующих его автомобилях у ГИБДД.

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Какой транспорт годится для военных действий?

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В приказе №151 о ТС Минобороны России от 14.03.2014 года имеется перечень транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям.

Перечень включает:

  • грузовики
  • автобусы
  • прицепы
  • тракторы и пр.

А с 2018 года в список добавлены и легковые автомобили.

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Какие именно автомобили интересны военным?

В первую очередь те, что состоят на вооружении армии — это позволяет содержать их на ходу благодаря имеющимся на складах запчастям. То есть это УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-3153 Гусар и УАЗ-3151, а с недавних пор и Haval H9. Это исключительно рамные внедорожники.

Использовать, например, Toyota Land Cruiser нет никакого смысла — в случае поломки, даже незначительной (включая пробой колеса) машину придется бросить. Впрочем, потребности могут быть разными: если нужно доставить что-то или кого-то по дорогам общего пользования, то в теории подойдет любая легковушка.

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Однако сегодня речи о том, чтобы изымать автомобили у населения для военных нужд, не идет — в этом у армии нет никакой необходимости: военным хватает собственной техники. Более того, мобилизовывать личный транспорт можно только, если объявлено военное положение.

И все же мы обратились к юристу, а он в свою очередь рассказал о том, что важно знать автовладельцу в случае изъятия у него транспортного средства для госнужд.

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Фото: Ani Adigyozalyan / Unsplash

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