Какие автомобили стоят на учете в военкомате? Ответ удивит!

Закон позволяет военным забирать автомобили у населения «до приезда автомобилей, которые предназначаются для укомплектовки» частей».

Материалы по теме Изъятие личного автомобиля для госнужд — что нужно знать?

Раньше владельцы УАЗов и мотоциклов типа «Днепр» и «Урал» были обязаны регистрировать свой транспорт в военкоматах. Примечательно, что Нивы ставить на учет не требовалось.

Сегодня полноприводные автомобили, которые могли бы помочь военным в случае боевых действий, необязательно ставить на учет в военкоматах. Но это ровным счетом ничего не меняет. Военный комиссариат и без этого получит все данные об интересующих его автомобилях у ГИБДД.

Какой транспорт годится для военных действий?

Материалы по теме Новый военный внедорожник: он может подкрасться незаметно

В приказе №151 о ТС Минобороны России от 14.03.2014 года имеется перечень транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям.

Перечень включает:

грузовики

автобусы

прицепы

тракторы и пр.

А с 2018 года в список добавлены и легковые автомобили.

Материалы по теме Забытый проект СССР: низкорослый танк

Какие именно автомобили интересны военным?

В первую очередь те, что состоят на вооружении армии — это позволяет содержать их на ходу благодаря имеющимся на складах запчастям. То есть это УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-3153 Гусар и УАЗ-3151, а с недавних пор и Haval H9. Это исключительно рамные внедорожники.

Использовать, например, Toyota Land Cruiser нет никакого смысла — в случае поломки, даже незначительной (включая пробой колеса) машину придется бросить. Впрочем, потребности могут быть разными: если нужно доставить что-то или кого-то по дорогам общего пользования, то в теории подойдет любая легковушка.

Материалы по теме Зачем в СССР делали кабриолеты из этих грузовиков. И почему перестали

Однако сегодня речи о том, чтобы изымать автомобили у населения для военных нужд, не идет — в этом у армии нет никакой необходимости: военным хватает собственной техники. Более того, мобилизовывать личный транспорт можно только, если объявлено военное положение.

И все же мы обратились к юристу, а он в свою очередь рассказал о том, что важно знать автовладельцу в случае изъятия у него транспортного средства для госнужд.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Не забудьте подписаться Интересные факты, новости автомобильного мира, мнения экспертов и наши экспертизы — все это есть в каждом выпуске журнала «За рулем». Самый верный способ ничего не пропустить — подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.

Оформить подписку на журнал можно по этой ссылке всего за несколько минут.

Другой «козлик»: подлинная история внедорожника УАЗ-469, которая вас удивит.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Ani Adigyozalyan / Unsplash