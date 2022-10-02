Уникальный советский автобус: он шел нарасхват

У полноприводного ПАЗа, который разработали еще в 1966 году, не было серийных аналогов. Вообще ни одного!

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Полноприводный автобус — подарок для бездорожья. Тем интереснее тот факт, что еще в 1966 году на свет появилась модель ПАЗ‑672 4×4 (с 1968 года — ПАЗ‑3201) с двумя ведущими мостами и двухступенчатой раздаткой, как на «шишиге» ГАЗ‑66.

До серии автобус добирался почти шесть лет, однако все-таки добрался — на то он и полноприводный! Двигатель — 8‑цилиндровый ЗМЗ объемом 4,25 л и мощностью 115 л.с.

Автобус сразу стал дефицитным: различные ведомства нуждались именно в таком транспорте. А самое забавное состоит в том, что такой «пазик» практически не имел в мире серийных аналогов!

Полноприводный ПАЗ-3201 — довольно редкое явление в мире автобусов.

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До 1988 года, когда в производство пошла следующая модель ПАЗ-3206, изготовили 13 873 полноприводных ПАЗ-3201. В СССР полноприводные «пазики», используемые, в основном, в качестве ведомственных, были большим дефицитом.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что предшественником той самой «шишиги» был восьмиколесный вездеход?

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Внутризаводской транспорт делали из того, что было под рукой. Поэтому и получались практичные, но очень странные машины.

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Фото: из архива «За рулем»