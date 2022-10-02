Проверьте АКБ! И вот еще одно важное действие

Как поступить, если у батареи отсутствует пробка, рассказал читатель «За рулем».

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Даже необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в ревизиях. Но зачастую у таких батарей отсутствуют пробки, а потому приходится сверлить отверстия.

После окончания работ предлагаю заклеивать их подходящим отрезком автомобильной виброизоляции. Она нейтральна к кислоте, хорошо прилипает к корпусу и герметизирует отверстия.

П. Овчинников, г. Красноярск

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Фото: П. Овчинников