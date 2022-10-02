Проверьте АКБ! И вот еще одно важное действие — журнал За рулем

Проверьте АКБ! И вот еще одно важное действие

Как поступить, если у батареи отсутствует пробка, рассказал читатель «За рулем».

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Даже необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в ревизиях. Но зачастую у таких батарей отсутствуют пробки, а потому приходится сверлить отверстия.

После окончания работ предлагаю заклеивать их подходящим отрезком автомобильной виброизоляции. Она нейтральна к кислоте, хорошо прилипает к корпусу и герметизирует отверстия.

П. Овчинников, г. Красноярск

Проверьте АКБ! И вот еще одно важное действие

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Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: П. Овчинников

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