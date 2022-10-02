Проверьте АКБ! И вот еще одно важное действие

Даже необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в ревизиях. Но зачастую у таких батарей отсутствуют пробки, а потому приходится сверлить отверстия.
После окончания работ предлагаю заклеивать их подходящим отрезком автомобильной виброизоляции. Она нейтральна к кислоте, хорошо прилипает к корпусу и герметизирует отверстия.
П. Овчинников, г. Красноярск
Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.
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Фото: П. Овчинников