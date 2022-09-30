Как попасть в водители на службе в армии

Как отбирают водителей?
Стать водителем в теории может любой желающий. Главное иметь права и стаж вождения. Решение принимают в военкомате в зависимости от имеющихся потребностей.
В ряде случаев стать армейским водителем можно и без водительского удостоверения. В «учебке» обучат вождению, и продолжить службу можно будет уже за рулем. По окончании службы срочнику выдадут документ, подтверждающий прохождение обучения вождению. Однако подобная перспектива возможна только для тех, кто планирует остаться служить по контракту.
И все же тем, кто хочет быть на службе водителем, предпочтительно заранее иметь в водительском удостоверении открытые категории B, C, D, E.
Критерии отбора водителей
Существует два критерия: профессиональный и медицинский.
- Медицинский отбор производится военно-врачебной комиссией. Здесь проверяют здоровье.
- Профессиональный отбор предусматривает рассмотрение документов об образовании и имеющейся практике вождения транспортных средств.
Для прохождения медкомиссии на специальность водителя призывник должен соответствовать определенным критериям:
- рост от 155 см;
- слух, позволяющий слышать шепот;
- зрение, способное различать гаммы цветов.
Чтобы стать водителем, необходимо получить категорию не ниже Б-3, которая присваивается, если есть незначительные нарушения здоровья: аллергия, стоматология и т. д.
Обязанности водителя в ВС РФ
У водителя в армии имеются определенные обязанности:
- следить за исправностью закрепленного транспортного средства;
- контролировать расход горючего и технических жидкостей;
- предоставлять ежедневные отчеты по расходу горючего;
- следить за исправностью инструмента и запчастей;
- контролировать состояние огнетушителя и аптечки.
Перед выездом из парка водитель должен убедиться в исправности ТС. Пристальное внимание уделяется исправности тормозной и рулевой системы. Проверяется работоспособность стеклоочистителей, светотехники, состояние зеркал заднего вида.
Согласно уставу водитель не имеет права передавать управление машиной третьим лицам. А за рулем нельзя употреблять пищу, пить воду и курить.
Какая из водительских категорий наиболее востребована в армии
Сюда относятся категории В и С. Как и на гражданке, с категорией В доверят управление только легковым ТС. Категория С позволит управлять более тяжелой техникой, включая БТР.
В случае поломок или аварий за ремонт ТС отвечает именно водитель.
О том, как расшифровываются военно-учетные специальности (ВУС) водителей, читайте по этой ссылке.
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