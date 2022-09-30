Названы машины, которые распродают со скидками

Это новенькие иномарки, которые продают дешевле рестайлинговой Весты.

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Новые автомобили сегодня продаются с баснословными наценками — к этому даже привыкли. А вот что теперь вызывает недоумение, так это действительные скидки на автомобили от их официального прайса.

Кто и сколько накидывает и скидывает сегодня, разобрался эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин.

Сегодня авторынок можно смело назвать диким. А в условиях «дикого» рынка следует собирать как можно больше информации, обзванивая и посещая как можно больше дилеров и продавцов автомобилей, прежде чем сделать окончательный выбор. Это сэкономит сотни тысяч рублей и даже миллионы.

Действуя таким образом, Кирилл Милешкин обнаружил, например, что один дилер Lada продает обычный Ларгус за 2 млн рублей, а другой за те же деньги (даже немного дешевле) предлагает Cross-версию этой модели.

Удивительно и то, что цена на Toyota Camry аналогична стоимости хорошо упакованного седана BMW 530d xDrive… И таких удивительных перегибов не счесть, включая новую Весту по цене почти 3 млн рублей.

Но кое-кто, пользуясь такой неразберихой, наоборот, играет по правилам цивилизованного рынка.

Мнение специалиста

, эксперт «За рулем»:

— Островок благополучия — китайские марки. Только в их дилерских центрах еще здороваются с посетителями и предлагают помочь. Заявленные на официальных сайтах скидки дилеры готовы даже увеличить, наряду с кредитами есть рассрочка на два-три года.

За цену рестайлинговой Весты можно купить кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro или Haval Jolion. Краем уха слышал разговор менеджера с клиентом касательно флагманского кроссовера Exeed VX: скидку в полмиллиона от прайса обещали за любой сданный в трейд-ин автомобиль, хоть Жигули.

Китайские компании стараются наработать портфель клиентов лояльными условиями. Для сегодняшних реалий — вроде как сказочная щедрость. Вот только в самом Китае те же машины в полтора-два раза дешевле, так что наши верные друзья свою прибыль не упускают.

Узнать больше о реальных ценах на новые автомобили, размерах наценок и скидках вы можете в октябрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Дороже некуда?», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2022.