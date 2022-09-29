В России появятся иранские автомобили - Минпромторг

Иранские автомобильные компании проявляют интерес к российскому рынку, и Минпромторг готов к сотрудничеству. Об этом сообщил замглавы министерства Альберт Каримов.
«Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству с компаниями. Поэтому по мере конкретизации их предложений и идей мы также, конечно же, будем их рассматривать», — передает его слова ТАСС.
Что касается конкретных моделей автомобилей для экспорта в Россию, то Иран уже их назвал.
Это Тара (марка Iran Khodro) и Шахин (производитель SAIPA), которые были представлены на московской выставке.
Информацию подтвердил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
Он также сказал, что рассматривается возможность сотрудничества с Москвой и в сфере тяжелых транспортных машин.
Как отметил Манеш, иранские автомобили проходят специальные испытания, связанные с погодными условиями. Поэтому, по его словам, машины иранского производства могут выдерживать низкие температуры до минус 25 градусов на российской территории.
- О достоинствах иранского седана Tara мы рассказали здесь.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos