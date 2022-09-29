В России появятся иранские автомобили - Минпромторг

Иранские автопроизводители в этом заинтересованы, и Россия открыта к сотрудничеству.

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Иранские автомобильные компании проявляют интерес к российскому рынку, и Минпромторг готов к сотрудничеству. Об этом сообщил замглавы министерства Альберт Каримов.

«Компании проявили интерес. Соответственно, мы готовы и открыты к сотрудничеству с компаниями. Поэтому по мере конкретизации их предложений и идей мы также, конечно же, будем их рассматривать», — передает его слова ТАСС.

Что касается конкретных моделей автомобилей для экспорта в Россию, то Иран уже их назвал.

Tara

Это Тара (марка Iran Khodro) и Шахин (производитель SAIPA), которые были представлены на московской выставке.

Shahin

Информацию подтвердил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

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Он также сказал, что рассматривается возможность сотрудничества с Москвой и в сфере тяжелых транспортных машин.

Как отметил Манеш, иранские автомобили проходят специальные испытания, связанные с погодными условиями. Поэтому, по его словам, машины иранского производства могут выдерживать низкие температуры до минус 25 градусов на российской территории.