Облегченная АКБ: у нее есть преимущество перед обычной! — журнал За рулем

Облегченная АКБ: у нее есть преимущество перед обычной!

Но только одно: стоит такая недорого. Зато зимой аккумулятор малой емкости гарантированно преподнесет неприятный сюрприз, предупреждает эксперт «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» (мы на них отвечаем периодически):

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— Так ли уж плоха облегченная аккумуляторная батарея с уменьшенным количеством пластин? Предельные параметры мало кому нужны, зато цена ниже!

— Если такую батарею вам продают за полцены, а параметры вас устраивают, то нет проблем. Скажем, когда автомобиль готовится на продажу, то сойдет любая АКБ. 

Другая ситуация — чисто летняя эксплуатация: батарея малой емкости первое время попытается справляться с обязанностями. Однако с приближением холодов и ростом требуемого тока начнутся сложности.

Производители АКБ, продающихся по демпинговым ценам, недокладывают в них дорогого свинца. Если в нормальных батареях мы, распилив их, обнаружили по 12 пластин в каждой ячейке, то в облегченных — в полтора раза меньше!

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Использование батареи с малым количеством пластин приведет к возрастанию плотности тока на их поверхности, а это снижает ее ресурс.

Наконец, требуемый для автомобиля ток холодной прокрутки слабая АКБ просто не выдаст.

Если разработчики автомобиля предписывают использовать АКБ на 60 А·ч, то никакие 40 А·ч для замены не годятся. Больше — пожалуйста, меньше — нельзя.

И самое главное: батарею уменьшенной емкости вам обычно пытаются продать как нормальную, а это обман в чистом виде.

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