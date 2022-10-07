Что происходит с продажами новых машин и как их купить дешевле рекомендованной цены? Эксперт «За рулем» обошел салоны дилеров и все выяснил.

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За последние месяцы ситуация на российском рынке не поменялась. По официальным каналам новые машины из Европы и Японии не поставляются. Корейцы отмалчиваются, не желая привлекать к себе ненужное внимание. Однако калининградский «Автотор» в начале лета получил застрявшие в Польше контейнеры с автокомпонентами и по состоянию на начало сентября еще работал с ними, собирая, в том числе, и кроссовер Kia Sportage нового поколения.

Пока не пусто

Для китайцев ничего не изменилось: идет импорт, работает тульский завод Haval. Но прогнозы о резкой экспансии не сбылись. Доля рынка растет при прежнем ритме отгрузок — поскольку другие проседают. Лада и УАЗ занимаются выпуском частично упрощенных моделей.

Недовыпуск автомобилей компенсируется снижением спроса, поэтому живые машины в салонах есть в ассортименте. Причем продажи ограничивают как сами дилеры, установкой наценок, так и покупатели. Многие, даже имея деньги, отложили покупку до наступления времен посветлее и постабильнее.

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Поэтому машины есть в наличии и сейчас. Из иномарок пополнением складских запасов могут похвастать только дилеры китайских и корейских брендов. Но и у остальных площадки далеко не пустые.

Например, в «Рольфе» мне рассказали, что одних только Mitsubishi у них около 500 штук. При нынешних темпах продаж этого хватит до зимы. Около каждого автосалона стоят новые автомобили в пленке — и это не считая крупных логистических площадок. Разумеется, выбор не такой, как в прежние времена. Некоторых версий уже в принципе не найти, нет некоторых нишевых премиальных моделей.

Пик паники и неразберихи пришелся на март. Цены били рекорды неадекватности, но машины хватали и по ним, глядя на курс под 120 рублей за евро. Сейчас национальная валюта окрепла вдвое, но рекомендованные цены не снизились в той же пропорции.

Дилеры спешно ищут новых партнеров. У одного на фасаде только сняли вывеску Renault и начали ремонт, а в не затронутом работами уголке шоу-рума уже продают Geely. Другой торгует Хавейлами в фирменном оформлении Infiniti.

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Дело тут не только в желании навариться. Без свежих поставок торговать станет попросту нечем, вот продавцы и растягивают запасы машин завышенной стоимостью. Кому очень надо — купит и принесет выручку. Дошло до возврата в 90‑е, когда не существовало понятия рекомендованной цены производителя. Например, общедоступных официальных цен на Audi, Mercedes-Benz и рестайлинговую Весту нет. А Skoda указывает только стартовую стоимость каждой модели без разбивки по моторам и комплектациям. Дилеры вольны писать на ценниках любые цифры, что они и делают. Хотя у большинства накрутки стали поскромнее, чем весной.

Лада

Упрощенная Гранта с кондиционером стоит от 900 тысяч рублей, пустая трехдверная Нива Legend — как минимум 1,1 млн. Весты, хотя их и не выпускают уже полгода, представлены в ассортименте от 1,3 млн рублей. Наценки крутые: 200–300 тысяч сверху. При уровне вазовских цен это весомо. Но по-настоящему дилеры отрываются на новой Весте NG, которых каждому дилерскому центру прислали по паре штук. За них просят 2,2–2,8 млн! И кто-то даже покупает.

В условиях «дикого» рынка нужно не лениться обзванивать максимум дилеров. Если в прежние времена вы могли переплатить 50–100 тысяч рублей, то теперь — сотни тысяч и даже миллионы. Например, в этом салоне за 2 млн рублей стоит обычный Ларгус-универсал, а в другом салоне на 60 тысяч дешевле его Cross-версия.

Hyundai и Kia

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Из некитайских дилерских центров жизнь видна только у Kia и Hyundai. Продавцы обеих марок заверили меня, что поставки идут, ассортимент сохраняется в полной мере. Наценки сильно разнятся. Так, у одного дилера Solaris не отдают дешевле 2 млн рублей, требуя 500–600 тысяч сверху к РРЦ, а у другого меня заверили, что есть машины в наличии всего на 100–130 тысяч дороже официального прайса.

В одном автосалоне за почти базовый Kia K5 просят 450 тысяч доплаты, в другом топовая Sonata лишь на 200 тысяч дороже официальной цены.

На Kia Sportage нового поколения накручивают от 700 тысяч до миллиона. Торга нет. Немудрено: это единственная с февраля некитайская новинка российского рынка, к ней большой интерес. Сейчас это одна из самых популярных моделей для серого импорта. У неофициалов она стоит примерно столько же, сколько по официальному прайсу. Сэкономите до миллиона, но машина будет без гарантии.

На ценники более крупных кроссоверов Kia и Hyundai лучше не смотреть. Суммы на них превышают РРЦ на 3–3,5 млн.

Sportage нового поколения к дилерам поступает. Наценки крутые, от 700 тысяч. Хотите без накрутки — добро пожаловать к неофициалам за машиной из Казахстана. Но гарантии на нее не будет.

«Японцы»

На ходовые модели Mitsubishi — Outlander и Pajero Sport — дилеры накидывают столько же, сколько на Лады, — около 300 тысяч рублей. Для последнего это около 5% от стоимости, что по нынешним временам не так уж и много. А вот на непопулярные Mitsubishi ASX и Eclipse Cross продавцы увеличивают цены и на 500–600 тысяч.

Примерно такие же условия — на Nissan. Причем самые дешевые базовые версии — Qashqai и X‑Trail на «ручке» — готовы отдать по РРЦ.

Неплохо наживаются и продавцы автомобилей Mazda: плюс 400–800 тысяч — норма жизни. На «шестерку» меньше чем за 3 млн не рассчитывайте, полноприводный СХ‑5 начинается с 3,7–3,8 млн рублей.

Но самая дичь ожидала меня в салоне Тойоты. Бедненький RAV4 за 4,5 млн стоит «всего» в полтора раза дороже рекомендованной цены. К Camry нужно подходить даже не с валокордином, а уже с вызванной скорой. Комплектация 2.5 Престиж Safety красуется за 7,35 млн рублей (при РРЦ 3,18 млн). Топовое исполнение 3.5 Executive Safety вместо 3,81 млн рублей оценили в 9,44 млн. По текущему курсу это 156 тысяч долларов.

Позвонил еще паре дилеров. Они оказались скромнее, но свои несколько миллионов сверху тоже положили. Так, Land Cruiser 300 можно взять за 15–17 млн. Когда модель только вышла год назад, некоторые экземпляры уходили за сопоставимые суммы. Получается, что почти не подорожал — надо брать?

«Европейцы»

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Аккурат по соседству — дилер Мерседеса. После Тойоты я был готов ко всему и всё равно удивился: немецкий премиум дешевле японского ширпотреба! Седан Е‑класса и полноприводный GLC можно купить за 8–8,5 млн, крупный GLE стоит 12–16 млн. Непонятно, что должно при таких вводных сподвигнуть на покупку Тойоты.

А вот салон BMW, где за цену Camry 3.5 стоит хорошо упакованный седан 530d xDrive. У всех трех марок можно торговаться, но вряд ли Toyota опустится по стоимости до адекватных значений.

Skoda Kodiaq в дорестайлинговом обличье стоит в среднем 4–5 млн рублей.

Замеченные в шоу-румах Volkswagen Polo, Taos и Tiguan несильно отличались по стоимости от РРЦ, чем оказались привлекательнее «корейцев». А вот Touareg идет по цене настоящего премиума — за 9–11 млн рублей.

«Китайцы»

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Островок благополучия — китайские марки. Только в их дилерских центрах еще здороваются с посетителями и предлагают помочь. Заявленные на официальных сайтах скидки дилеры готовы даже увеличить, наряду с кредитами есть рассрочка на два-три года. Но что гораздо важнее: нетрудно найти салон, где вычеты идут от РРЦ, а машины готовы отдавать без допоборудования. И только здесь выгоды по трейд-ин и кредиту (которые есть у всех марок) мне показались не виртуальными.

За цену рестайлинговой Весты можно купить кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro или Haval Jolion. Краем уха слышал разговор менеджера с клиентом касательно флагманского кроссовера Exeed VX: скидку в полмиллиона от прайса обещали за любой сданный в трейд-ин автомобиль, хоть Жигули.

Дело здесь не только в том, что китайцы продолжают поставки машин, а в конкуренции. Все кинулись получать дилерство брендов, которые остаются в России, и сейчас только в Москве и Подмосковье 24 автосалона Chery и 20 партнеров Хавейла. Для сравнения: у Лады — 20 точек продаж. Вот и стараются наработать портфель клиентов лояльными условиями. Для сегодняшних реалий — вроде как сказочная щедрость. Вот только в самом Китае те же машины в полтора-два раза дешевле, так что наши верные друзья свою прибыль не упускают.

Новые машины есть — даже ушедшей с рынка марки Renault.

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Российский рынок понемногу растет относительно весеннего провала. Катализаторы спроса — российские, китайские и корейские марки. Остальные ждут решений от представительств, а головные офисы «зависли» от геополитической неопределенности. Которые тем временем верстают 2023‑й финансовый год — и вряд ли закладывают в него заведомые убытки.

Продавцы автомобилей ищут варианты: получают дилерство китайских марок, активнее торгуют подержанными машинами, присматриваются к параллельному импорту. Пациент сильно болен, но пока жив. Надеемся, по итогам болезни серьезной инвалидности не случится.

Все подробности о Ладе Весте NG вы найдете тут.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, «За рулем»