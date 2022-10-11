В историю почти забытого ныне грузовика Колхида заглянул эксперт «За рулем».

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Грузовики КАЗ‑606 и более поздний и массовый КАЗ‑608 в Советском Союзе называли «горный тягач». Не только потому, что автомобили делали в Кутаиси, скорее — по той причине, что машину проектировали именно с прицелом на работу в горах.

Но конструктивно прогрессивный, а для СССР даже передовой, грузовик не слишком ценился у эксплуатационников. А ведь Колхиды выпускали, постепенно модернизируя, почти четыре десятилетия! КАЗ‑606 делали с 1961 года, а КАЗ‑608 — с 1967 по 1989 год.

Первые опытные образцы принципиально новой машины — бортового грузовика под именем КАЗ‑605 — появились в Кутаиси в 1958 году. КАЗ‑605 стал прорывной для СССР конструкцией — с бескапотной кабиной. В Западной Европе, да и в США таких машин было еще очень немного.

Один из немногочисленных европейских аналогов КАЗ‑605 — Fiat семейства 682. Однако у советской и итальянской машин фактически нет ничего общего. Разве что двери, открывающиеся назад.

Опытный образец бортового грузовика КАЗ‑605 (1958 г.) — по сути, просто макет. Хотя уже с панорамными стеклами, которых у Фиата не было. Бортовую машину завод серийно так и не выпускал — делали только седельные тягачи. Следующие прототипы имели уже совсем другую — законченную стилистически кабину с еще большими стеклами и смелым декором. Особенно — опытный образец 1960 года.

КАЗ‑606 — первый советский серийный грузовик с бескапотной кабиной. Правда, сначала она не откидывалась. На модели КАЗ‑608 кабина стала откидывающейся, но внешне отличалась лишь некоторыми деталями.

Серийная кабина КАЗ‑606, выпуск которого начали в 1961 году, сохранила общую стилистику опытных образцов, но имела более скромный декор. За образец кабины явно взяли американский Ford серии С, дебютировавший в 1957 году. Машину отличал смелый, даже авангардный по тем временам, дизайн.



Седельные тягачи КАЗ‑606 и КАЗ‑608 — по классу аналоги зиловских машин. Самый массовый КАЗ‑608 — одноклассник ЗИЛ‑130В1. Основные агрегаты и узлы грузинская машина взяла от московской. Но КАЗ с бескапотной кабиной был более компактным и маневренным. Длина Колхиды — 5165 мм, на 615 мм меньше, чем у ЗИЛ‑130В1, а база 2900 мм — короче на 400 мм.

КАЗ‑606 имел мощную раму. Ведь тягач был рассчитан на полуприцеп массой 10 500 кг. Но уже в 1962 году раму усилили, а полную массу полуприцепа для поздних КАЗ‑608 указывали равной 15 500 кг. Рама грузинского грузовика не повторяла зиловские. Самая короткая московская рама — у тягача ЗИЛ‑130В1 — была рассчитана на полуприцеп массой 12 400 кг, позднее — на 14 400 кг.

На КАЗ‑606 стоял двигатель КАЗ‑120 — копия ЗИЛ‑120. Рядная «шестерка» объемом 5,6 л (101,6×114,3 мм) развивала 104 л.с. при 2600 об/мин. Корни этого, многократно и серьезно модернизированного двигателя, уходят в конец 1920‑х годов — это мотор от американского грузовика Autocar, лицензию на который купил СССР. С 1967 года в производство пошел КАЗ‑608 с двигателем V8, на который первоначально и рассчитывали горный тягач. Мотор ЗИЛ‑130Я5 практически такой же, как на ЗИЛ‑130: рабочим объемом 6,0 л (100×95 мм), мощностью 150 л.с. при 3100 об/мин. В основе конструкции — «восьмерка» Chrysler 1952 года. У ЗИЛ‑130 привод сцепления был механический, у Колхиды — гидравлический. Это, конечно, облегчало управление, но и добавляло лишние узлы — главный и рабочий цилиндры, требующие внимания. Пневматические тормозные системы московских и кутаисских грузовиков по схеме, узлам и деталям практически идентичны. Коробка передач на КАЗ‑608 тоже зиловская — пятиступенчатая (7,44/4,10/2,29/1,47/1,00). Основное отличие — главная передача: у ЗИЛ‑130 В1 — 6,32, у КАЗ‑608 — 6,97. Важное отличие коробки передач кутаисского грузовика — сложный дистанционный привод, обусловленный конструкцией бескапотной откидывающейся кабины. У ЗИЛ‑130 рычаг шел непосредственно в коробку, и передачи, конечно, переключались проще и четче. Привод коробки у Колхиды был одним из самых слабых мест.



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Помню, как грустно шутили, что на Колхиде ломаются даже те узлы и агрегаты, которые безотказно служат на ЗИЛ‑130. Некоторые недостатки были обусловлены конструкцией, иные — качеством изготовления.

Тем не менее, модернизированный КАЗ‑608В, выпуск которого начали в 1976‑м, делали вплоть до 1989 года.

Впрочем, для СССР это отнюдь не рекорд.



Удивительная история легендарного ЗИЛ-130 тут.

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Фото: Сергея Эдишерашвили /Фотохроника ТАСС и из архива «За рулем»