Новейшая модель Группы ГАЗ — ждем на дорогах — журнал За рулем

Новейшая модель Группы ГАЗ — ждем на дорогах

В четвертом квартале этого года в Нижегородской области на мощностях завода ПАЗ начнется серийный выпуск автобуса нового поколения Citymax 9.

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Citymax 9 — автобус среднего класса, построенный на новой платформе. Индекс обозначает длину — 9 м. Салон рассчитан на 77 человек и, по уверению разработчиков, обладает максимальной для своего сегмента площадью пола (10 м2). В дальнейшем семейство увеличится, в нем появятся автобусы длиной до 19 м вместимостью до 200 человек.

Выпуском новинки займется не только ПАЗ, но и другие предприятия Группы ГАЗ.

Первой пойдет в серию версия с хорошо знакомым дизелем ЯМЗ‑534. А вот автоматическая коробка передач будет отечественной — собственной газовской разработки. Локализация такой модификации составит около 90%.

Новейшая модель Группы ГАЗ — ждем на дорогахВ дальнейшем появятся газовые и электрические автобусы Citymax.
В дальнейшем появятся газовые и электрические автобусы Citymax.

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В конструкции используются композитные материалы, которые не подвержены коррозии и отличаются меньшей массой.

Набор оснащения стандартный: система книлинга (понижения уровня пола на остановках), аппарель с электроприводом для колясок, светодиодное освещение, климат-контроль, накопительная площадка с местами для инвалидных и детских колясок, а также с мягкими поясничными упорами.

Фото: ГАЗ, ТАСС

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