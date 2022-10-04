3 банальных совета и 2 водительские хитрости на осень

Световой день все короче, а значит, стоит позаботиться о хорошем обзоре из автомобиля.

Материалы по теме Переплачивать за дорогую незамерзайку бессмысленно — эксперты все объяснили

О том, как безболезненно пережить осень и подготовиться к самому трудному для водителей и автомобилей времени года — зиме, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Например, важно уделить внимание светотехнике, ведь световой день все короче, да и туманы бывают нередко.

Материалы по теме Эксперт объяснил, какие машины ГИБДД останавливает чаще всего

Как подготовить автомобиль к осенне-зимнему сезону?

Необходимо тщательно проверить светотехнику: правильно ли отрегулированы фары, исправны ли ручные и автоматические устройства для коррекции направления пучков света. Противотуманки должны светить низко, формируя яркое световое пятно в 20–25 м от автомобиля. Возможно, пришло время заменить дворники, их резиновая часть могла деформироваться от жары летом, и они будут хуже очищать стекло. Не забудьте и про омывайку — если у вас залита летняя жидкость, добавьте в нее незамерзайку или ее концентрат, если бачок почти полный.

Две водительские хитрости

Снаружи автомобиля под ветровым стеклом часто скапливаются листья и грязь, из-за чего в сырую погоду быстро потеют стекла. Здесь также следует все прочистить. Так вы заметно снизите эффект запотевания. Стоит также протереть стекла изнутри. Образовавшийся на них налет, особенно если в машине курят, часто мешает обзору. Советуем использовать жидкости с добавками нашатырного спирта: после их применения стекло становится кристально чистым.

Подробнее о подготовке автомобиля к зиме наш автор Алексей Ревин рассказал в материале «Успеть до холодов — 5 обязательных действий с автомобилем».



