3 банальных совета и 2 водительские хитрости на осень

О том, как безболезненно пережить осень и подготовиться к самому трудному для водителей и автомобилей времени года — зиме, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
Например, важно уделить внимание светотехнике, ведь световой день все короче, да и туманы бывают нередко.
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Как подготовить автомобиль к осенне-зимнему сезону?
- Необходимо тщательно проверить светотехнику: правильно ли отрегулированы фары, исправны ли ручные и автоматические устройства для коррекции направления пучков света. Противотуманки должны светить низко, формируя яркое световое пятно в 20–25 м от автомобиля.
- Возможно, пришло время заменить дворники, их резиновая часть могла деформироваться от жары летом, и они будут хуже очищать стекло.
- Не забудьте и про омывайку — если у вас залита летняя жидкость, добавьте в нее незамерзайку или ее концентрат, если бачок почти полный.
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Две водительские хитрости
- Снаружи автомобиля под ветровым стеклом часто скапливаются листья и грязь, из-за чего в сырую погоду быстро потеют стекла. Здесь также следует все прочистить. Так вы заметно снизите эффект запотевания.
- Стоит также протереть стекла изнутри. Образовавшийся на них налет, особенно если в машине курят, часто мешает обзору. Советуем использовать жидкости с добавками нашатырного спирта: после их применения стекло становится кристально чистым.
Подробнее о подготовке автомобиля к зиме наш автор Алексей Ревин рассказал в материале «Успеть до холодов — 5 обязательных действий с автомобилем».
- Специалисты составили чек-лист необходимых вещей в машине.
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