Такие машины всегда (ну, почти!) останавливает ГИБДД

Когда инспектор останавливает за нарушение ПДД, то вопроса «почему я?» не возникает. В других случаях существуют закономерности, по которым некоторых водителей тормозят для проверки документов чаще других.

1. Статистика угонов

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Инспекторы ГИБДД знают, какие автомобили чаще угоняют. Некоторые модели сверхпопулярны у автоугонщиков. По статистике страховщиков, к таким относятся:

Toyota Land Cruiser 200 и Camry

BMW X5

Mazda 6

Land Rover

Lada

Наиболее пристальное внимание к этим машинам оказывается после совершенного угона соответствующей марки, модели и цвета.

В то же время такие машины, как Fiat, Peugeot, Mini, Volvo, а также автопром из Китая мало интересны угонщикам.

2. Поврежденный автомобиль

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Хорошо заметные внешние дефекты автомобиля будут поводом для остановки. Потребовав документы, инспектор заодно может проверить вашу машину по базе угнанных машин или на предмет участия в ДТП, когда виновник скрылся с места аварии.

Также поводом для остановки может стать черный выхлоп автомобиля или сильный шум при его передвижении: стуки, скрежет и т. п. Какие именно неисправности сегодня являются основанием для штрафа, читайте здесь.

3. Тонировка и тюнинг

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Автомобили с тюнингом всегда выделяются в общем потоке машин. Иногда инспектор ГИБДД останавливает такие машины ради интереса. Однако в большинстве случаев тюнинг проверяется на законность. Случается, что любители такой «красоты» перекрывают тюнингом реальный цвет кузова машины, устанавливают двигатель и запчасти с других машин или «наглухо» тонируют стекла.

Разрешено ли такой машине передвигаться по дорогам общего пользования, зависит от степени переделок.

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