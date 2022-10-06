Какие машины везут из-за границы: экспресс-анализ авторынка

Машины с пробегом из Японии: какие модели? Сколько стоят?

Анализ реестра выданных СБКТС за несколько суток подряд (конец августа) позволяет оценить ввозимый в Россию ассортимент. В пиковые дни выдают под 3000 свидетельств, в спокойные — менее полутора тысяч. А за весь август в страну прибыло примерно 65 тысяч машин. И, между прочим, это больше, чем продали новыми официальные дилеры (около 40 тысяч машин).





Из Европы везут, в основном, новые и большей частью «премиум». Из Японии — подержанные, и численно их больше. Иногда почти весь день состоит из одних «японцев» — видимо, прибыл ролкер «Енисей» под флагом Сьерра-Леоне.





Объем поставок с Востока к концу лета существенно вырос относительно конца весны — владивостокская таможня пропускает порядка 600–800 штук в сутки.





Так или иначе, в реестре присутствуют модели практически всех крупных мировых компаний (кроме китайских).





Доминируют японские и немецкие марки, явный лидер — Toyota .

. Немало ввозят автомобилей BMW (главным образом кроссоверы), Honda , Mazda , Nissan и Volkswagen (но не Polo).

(главным образом кроссоверы), , , и (но не Polo). В ощутимых количествах — Mercedes-Benz , Range Rover , Porsche , Ford , Mitsubishi , Hyundai и Kia.

, , , , , и Единичные экземпляры Шкоды, Опеля и французских марок.

Попадаются и редкие модели Alfa Romeo или Dodge.





Нехваткой машин Peugeot и Citroen нас особо не напугаешь, а вот утрата недорогих моделей Renault — ­печаль. Везут преимущественно Аркану и Megane — недорогие везти нерентабельно.



