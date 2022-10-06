Какие машины везут из-за границы: экспресс-анализ авторынка — журнал За рулем

Какие машины везут из-за границы: экспресс-анализ авторынка

В августе в страну ввезено из-за рубежа примерно 65 тысяч машин — новых и подержанных. Больше, чем продали новыми официальные дилеры (около 40 тысяч машин).

Полный расклад по б/у машинам из Японии (какие, почем, как и где купить, какие риски) — по этой ссылке.

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Анализ реестра выданных СБКТС за несколько суток подряд (конец августа) позволяет оценить ввозимый в Россию ассортимент. В пиковые дни выдают под 3000 свидетельств, в спокойные — менее полутора тысяч. А за весь август в страну прибыло примерно 65 тысяч машин. И, между прочим, это больше, чем продали новыми официальные дилеры (около 40 тысяч машин).


Из Европы везут, в основном, новые и большей частью «премиум». Из Японии — подержанные, и численно их больше. Иногда почти весь день состоит из одних «японцев» — видимо, прибыл ролкер «Енисей» под флагом Сьерра-Леоне.


Объем поставок с Востока к концу лета существенно вырос относительно конца весны — владивостокская таможня пропускает порядка 600–800 штук в сутки.


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Так или иначе, в реестре присутствуют модели практически всех крупных мировых компаний (кроме китайских).


  • Доминируют японские и немецкие марки, явный лидер — Toyota.
  • Немало ввозят автомобилей BMW (главным образом кроссоверы), Honda, Mazda, Nissan и Volkswagen (но не Polo).
  • В ощутимых количествах — Mercedes-Benz, Range Rover, Porsche, Ford, Mitsubishi, Hyundai и Kia.
  • Единичные экземпляры Шкоды, Опеля и французских марок.
  • Попадаются и редкие модели Alfa Romeo или Dodge.


Нехваткой машин Peugeot и Citroen нас особо не напугаешь, а вот утрата недорогих моделей Renault — ­печаль. Везут преимущественно Аркану и Megane — недорогие везти нерентабельно.


  • Машина из Штатов — выгодно или нет? Ответ вас поразит.
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Фото: depositphotos
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