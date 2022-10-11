«Бабье лето» несколько притупило нашу бдительность, а между тем синоптики прогнозируют минусовую температуру в Центральном федеральном округе уже в первой декаде ноября.

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К концу первой декады последнего месяца осени температура воздуха снизится незначительно, а вот уже во второй ожидается снижение до 1°С днем и до —2°С ночью. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Речь, конечно, о Центральной России, потому что в некоторых регионах минусовые значения уже прочно утвердились не только ночью, но и днем.

Поэтому, как всегда, болит голова о том, как бы не забыть и успеть израсходовать оставшуюся в бачке летнюю омывайку. Впрочем, если верить синоптикам, до настоящего «минуса» еще не меньше месяца, и за это время можно разбрызгать хоть целый бачок жидкости. Но ведь и они нередко ошибаются!

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Конечно, запас в один-два градуса вам обеспечит и летняя омывайка, ведь растворы нелетучих веществ всегда начинают замерзать при более низкой температуре, чем растворитель (в данном случае вода).

Но я все же рекомендую начать заливать незамерзающую жидкость в систему уже сегодня. Количество зависит от того, насколько много вы ездите, как часто пользуетесь стеклоомывателем и есть ли на машине омыватели фар. Последние часто имеют автоматический алгоритм включения, например раз в каждые 20 использований омывателя ветрового стекла. Такие машины жидкость расходуют очень быстро.

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Если ездите мало, летней омывайки у вас еще полный бачок, а по прогнозам в ночные часы ожидается слабый «минус», то стоит слить часть жидкости через штатную систему омывателей. Лучше это делать несколькими включениями по 10–15 секунд. В промежутках насосу нужно давать остыть. Лучше делать это во время поездки, просто подавая омывайку на стекло. А заливать лучше сразу жидкость на —20°С. Опять же, если расходуете омывайку много и часто, то можно пока вдвое разбавить «незамерзайку» чистой водой.

Справка

Летняя омывательная жидкость характеризуется пониженным образованием пены и невысокой температурой замерзания. От обычной воды отличается высокими моющими свойствами и не оставляет разводов на стекле. Входящие в летнюю омывайку вещества предохраняют резиновые уплотнители стекла от растрескивания. Продается как в виде концентрата (который нужно разводить водой), так и в готовом виде.

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Словом, распространенное мнение о том, что летняя омывайка замерзнет при 0°С, — это миф. Если вы использовали именно автомобильную омывательную жидкость, а не воду, до —2°С эта жидкость останется жидкостью. Но многое также зависит от компоновки подкапотного пространства, от наличия или отсутствия подогрева форсунок. Последние выручат, если вы все же забудете залить зимнюю омывайку, а температура опустится до —5°С. И все же тянуть до последнего не нужно. Залейте зимнюю омывайку заранее, уже сегодня, чтобы не пришлось искать теплое помещение и тратиться на ремонт потрескавшихся пластиковых элементов омывательной системы.

Способы разморозить бачок омывателя все же есть: вот некоторые из них.



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