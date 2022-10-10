Количество мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений за последние два года сократилось на 300 единиц. А вот вопросов наоборот прибавилось.

Как выбирают места установки камер?

Установкой и обслуживанием мобильных комплексов занимаются частные компании. Но места их расположения обязательно согласовываются с ГИБДД. Обычно это опасные участки дорог, где чаще всего случаются аварии.

Другой важный момент — выбранное для установки мобильной камеры место не должно контролироваться стационарным комплексом фотовидеофиксации. Иначе водитель получит два штрафа за одно нарушение.

Есть другие критерии установки?

Правила установки комплекса прописаны в документации на конкретную модель. Углы наклона, высота, отдаление от проезжей части — всё регламентировано. При несоблюдении этих параметров возможны ошибки в детектировании. Впрочем, это сразу становится заметно, когда одна камера ловит больше нарушителей, чем остальные. Поэтому если вы уверены, что не нарушали ПДД и штраф выписан несправедливо, — подавайте жалобу.

О засадах обязаны предупреждать?

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Предупреждающий знак 6.22 «Фотовидеофиксация» устанавливается по следующим критериям. В населенных пунктах — только при въезде, оповещая, что в границах возможно наличие камер. Поэтому сейчас они висят и перед каждой деревней, и на въездах в города-миллионники. Как вы понимаете, «пользы» от такой установки знаков немного.

На трассах у организаторов движения есть обязанность предупреждать только о стационарных камерах (на расстоянии 150–300 м от зоны контроля). Установка знаков перед передвижными комплексами — на усмотрение региона. Например, в Подмосковье обозначен каждый (еще и яркими конусами вокруг и без того заметной машины с камерой на крыше), а в Рязанской области — ни один. Да еще и автомобили с камерами ставят подальше от дороги.

Лучше всего видны подмосковные мобильные камеры. Они установлены на Грантах и Транзитах, которые сложно спрятать в кустах. Вдобавок почти всегда на подъезде к ним стоят предупреждающие знаки, а около машин — еще и конусы.

Где скачать карту с расположением камер?

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Уже несколько лет координаты всех комплексов не является секретной информацией. На сайте ГИБДД есть специальный раздел, где на карте можно посмотреть все камеры, стационарные и мобильные, а также и нарушения, которые они фиксируют.

Наиболее полные базы камер для предупреждения в дороге содержат разнообразные мобильные приложения. Одно из самых распространенных — Антирадар Стрелка. Стоят такие недорого, несколько сотен рублей. Есть и бесплатные «подсказки» — в онлайн-навигаторах (например, от Яндекса).

Самый дорогой способ отслеживать камеры — видеорегистраторы и радар-детекторы с обновляемыми базами. За такие приборы выложите как минимум 4–6 тысяч рублей.

Какие нарушения фиксируют?

Камеры стали умными, поэтому сегодня их способности не зависят от того, стационарный это комплекс или мобильный. Вопрос лишь в том, что нужно фиксировать на конкретном участке и как сертифицирована камера. Но большинство мобильных комплексов, конечно, заточено на превышение скорости.

Ограничений по направлению действия у мобильных камер нет: они могут работать и «в лоб», и «в спину».

Куда жаловаться в случае чего?

За исключением столичных парковочных штрафов, все остальные проходят через ГИБДД. Туда и надо подавать жалобы на несправедливые наказания.

А вот если вы считаете, что сама камера установлена с нарушениями (спрятана или искажает данные), — тут посложнее. В каждом регионе свой оператор комплексов фотовидеофиксации, а у него есть своя контролирующая государственная структура. Но в интернете довольно быстро найдете информацию, куда направлять письма в вашей области или республике.

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Фото: depositphotos и «За рулем»