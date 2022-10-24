* Средние цены в интернет-магазинах по состоянию на сентябрь 2022 г.

Лабораторная проверка

В лаборатории оцениваем экономичность, определяя коэффициент сопротивления качению на барабанном стенде по Правилу 117 ООН. И видим, что бережливее всех Nokian. А самым большим аппетит будет у машины, обутой в Viatti. Хотя пересчитав разницу коэффициентов в литры на 100 км пути, определяем, что различие в расходе — около 150 мл. Не так уж много.

Подводим итоги

Результаты теста интереснее всего рассматривать с учетом того, сколько в какой шине шипов и на сколько они выступают над протектором . Потерь шипов практически не было — лишь один-единственный у Йокогамы.





Отечественные Viatti Bosco Nordico (113 шипов со средним выступанием 0,7 мм) заняли последнее место. Зачем вообще этим покрышкам шипы, если их количество меньше разрешенного, а выступание твердосплавных вставок ниже даже минимально предписанного Техрегламентом (0,7 мм против 0,9)? Ясно, что достаточного зацепа на льду нет. Хотя нет худа без добра — по акустическому комфорту шины заняли третье место. Надеемся, что производитель внесет поправки в технологию ошиповки.





Tigar SUV Ice (136/1,4) оказался слабаком на снегу и льду, а также самым шумным и жестким героем асфальта. Считаем его допустимыми к использованию лишь на хорошо очищенных дорогах. Если придется на этих шинах бороться со льдом и снегом, то делайте это аккуратно, с хорошим запасом, полагаясь на электронных помощников.





8 место 7 место Сумма баллов в тесте 805 815

Марка, модель Viatti Bosco Nordico Tigar SUV Ice Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 7540 11 490 Страна изготовления Россия Сербия Индекс нагрузки и скорости 103T 107T Глубина рисунка протектора по ширине, мм 9,6–8,9 8,9–8,8 Твердость резины по Шору до и после тестов, ед. 58–58 60–55 Количество шипов, шт. 113 136 Среднее выступание шипов после тестов, мм 0,7 1,4 Масса шины, кг 13,9 13,7 ПЛЮСЫ Хорошие тормоза на сухом асфальте; приличные уровень комфорта, курс на асфальте и управляемость на снегу и льду Лучшие тормоза на асфальте, четкий курс на асфальте; ­приличная проходимость и плавность хода МИНУСЫ Самые слабые сцепные свойства на льду, тормоза на мокром асфальте.

Самое высокое сопротивление качению Самые слабые продольные сцепные свойства на снегу, проблемная управляемость на зимних дорогах; самые шумные





Лишь на шестой строчке, на почтительном удалении и уже в зоне «посредственных» (от 800 до 849 баллов) продуктов расположился Hankook Winter i*Pike X (170/0,9). Умудрился пропустить вперед шины эконом-класса, и оказался заметно слабее своей легковой версии Hankook Winter i*Pike RS2, которая в наших тестах неоднократно оказывалась в «отличниках» или «хорошистах». Подвели не только недостаточно выступающие шипы, но и работа протектора, не способного обеспечить приличный зацеп на снегу.





Совсем рядом в рейтинге — Yokohama ice Guard iG 65 (173/1,3), средняя и ровная по всем характеристикам шина, а потому предпочтений и ограничений не имеет.





6 место 5 место

Сумма баллов в тесте 818 874

Марка, модель Hankook Winter i*Pike X Yokohama Ice Guard iG 65 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 15 210 14 640 Страна изготовления Индонезия Россия Индекс нагрузки и скорости 107T 107T Глубина рисунка протектора по ширине, мм 9,9–9,7 9,0–8,7 Твердость резины по Шору до и после тестов, ед. 63–61 60–56 Количество шипов, шт. 170 173 Среднее выступание шипов после тестов, мм 0,9 1,3 Масса шины, кг 15,2 13,9 ПЛЮСЫ Отличные тормоза на сухом асфальте; приличная управляемость на снегу, довольно четкий курс на асфальте Отличный поперечный и разгонный зацеп на льду, хорошие проходимость и курс на снегу МИНУСЫ Слабые поперечный зацеп на льду и тормоза на мокром асфальте; высокое сопротивление качению Недостаточное продольное сцепление на снегу; посредственные курс на асфальте и акустический комфорт

На четвертом месте Nordman 8 SUV (186/1,3). Свои лучшие свойства проявит на снегу и льду, но очищенный асфальт не жалует и зацепом на нем не балует.





Третий в общем зачете — Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV (220/1,1), но по нашей классификации он относится уже к «хорошим» шинам (от 850 до 899 баллов), а не «отличным». Единственный, кто нарушил закономерность «количество шипов — занятая позиция». Причины — Goodyear слабоват на асфальте, некомфортен и недостаточно экономичен.





4 место 3 место

Сумма баллов в тесте 879 885

Марка, модель Nordman 8 SUV Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 14 710 17 680 Страна изготовления Россия Германия Индекс нагрузки и скорости 107T 107T Глубина рисунка протектора по ширине, мм 9,7–9,7 9,8–9,6 Твердость резины по Шору до и после тестов, ед. 61–59 57–55 Количество шипов, шт. 186 220 Среднее выступание шипов после тестов, мм 1,3 1,1 Масса шины, кг 14,9 15,0 ПЛЮСЫ Отличный разгонный зацеп на льду; низкое сопротивление качению; высокая проходимость, хорошая плавность хода Отличные зацеп на льду и разгон на снегу, высокая проходимость в глубоком снегу; приличная управляемость МИНУСЫ Самые слабые тормоза на сухом асфальте и слабые на мокром; повышенный уровень шума Слабые тормоза на сухом асфальте, проблемный курс на асфальте, очень шумные

Continental IceContact 3 (209/1,2) лидирует в комфорте. Во всём остальном — вторые места. Самая сбалансированная шина!





Лидер — Nokian Hakkapeliitta 10p SUV (222/1,3 мм). Максимальное число «гвоздей» дает лучшие характеристики на зимних покрытиях и особенно на льду, но лишь третье место на асфальте.





2 место 1 место

Сумма баллов в тесте 913 927

Марка, модель Continental IceContact 3 Nokian Hakkapeliitta 10P SUV Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 15 780 20 750 Страна изготовления Россия Финляндия Индекс нагрузки и скорости 107T 107T Глубина рисунка протектора по ширине, мм 8,1–8,1 9,2–8,8 Твердость резины по Шору до и после тестов, ед. 60–57 54–53 Количество шипов, шт. 209 222 Среднее выступание шипов после тестов, мм 1,2 1,3 Масса шины, кг 13,7 15,0 ПЛЮСЫ Отличный продольный зацеп на льду; лучшее сцепление на снегу, низкое сопротивление качению, отличная управляемость Лучший зацеп на льду; самое низкое сопротивление качению, отличная управляемость и проходимость на снегу МИНУСЫ Средние тормоза на асфальте; небольшие замечания по управляемости при резком перестроении на снегу Средние тормоза на асфальте; небольшие замечания по курсу на асфальте и акустическому комфорту







Полная таблица с данными шипованных шин 235/60 R18 здесь.

Самые выгодные шипованные шины для кроссоверов





Шины за последние пару-тройку лет существенно подорожали. А потому, даже не глядя на ценники, можно воскликнуть «Дорого!» — и с этим вряд ли кто-то поспорит. Поэтому перед покупкой особенно важно понимать, насколько сбалансированы между собой стоимость и характеристики. Для этого мы используем собственную методику определения «справедливой цены» (ЗР № 3, 2019).





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В режиме жесткой экономии максимальную выгоду принесет покупка покрышек Viatti Bosco Nordico — они почти на треть дешевле «справедливой цены».

максимальную выгоду принесет покупка покрышек Viatti Bosco Nordico — они почти на треть дешевле «справедливой цены». Высокие характеристики без переплаты за «премиальность» предлагает Continental IceContact 3 (выгода 13%). Nordman 8 SUV и Yokohama ice Guard iG 65 продаются с «демпингом» в семь и пять процентов соответственно.

предлагает Continental IceContact 3 (выгода 13%). Nordman 8 SUV и Yokohama ice Guard iG 65 продаются с «демпингом» в семь и пять процентов соответственно. Какие шины переоценены и насколько? Меньше всего переплатить (2%) придется при покупке шин Tigar SUV Ice. Ценники моделей Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV и Nokian Hakkapeliitta 10p SUV выше «справедливых» на 9%. Антирекорд ставит Hankook Winter i*Pike X — его стоимость завышена на треть.

Шипы и полный привод Самые дотошные читатели наверняка обратили внимание на необычно скромное выступание шипов участников теста после его завершения. А ведь это напрямую связано с автомобилем-носителем — Audi Q5. Материалы по теме Сколько шипов должно быть в шине? Ответ эксперта «За рулем» Обычно после тестов шипы выступают на 1,5–2,0 мм (средняя величина по сумме замеров). Но чаще всего мы используем моноприводные машины, пусть даже кроссоверы. На таких во время тестов на льду активная пробуксовка колес одной ведущей оси способствует вытягиванию «колючек» из протектора.

В этом тесте среднее выступание на шинах разных моделей составило от 0,7 до 1,4 мм. К тому же из всех 32 колес за всё время выпал один-единственный шип. Причина — в использовании автомобиля с постоянным полным приводом, более равномерно распределяющим крутящий момент по колесам — а значит, и по шипам.



