Названы просчеты самого популярного «корейца» в России (полный список)

У этого автомобиля при общей надежности и простоте конструкции все-таки есть определенные проблемы. Историю характерных неисправностей всех его узлов и агрегатов собрал эксперт «За рулем».

В основе Kia Rio третьего поколения лежит китайская версия автомобиля Kia K2. Адаптированные для России машины выпускали на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге — продажи стартовали в октябре 2011 года (тогда как Европе, Америке, Австралии, Азии предлагались иные и по дизайну, и по силовым агрегатам модификации). Выбор на вторичном рынке широк — у нас модель была успешна, уступая по объему продаж среди иностранных автомобилей В-класса только своему двойнику Hyundai Solaris.

В 2015 году после существенного рестайлинга обновились фары и противотуманки с ходовыми огнями, бамперы и решетка радиатора, задние фонари. Изменились приборы, руль и блок климатической установки.

Кузов — седан или пятидверный хэтчбек, привод — только передний. Подвески простейшие — со стойками MacPherson спереди, и полузависимая с упругой балкой сзади.

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Моторы — только бензиновые атмосферные, расположены поперечно. Причем оба доступных у нас двигателя 1.4 серии G4FA (107 л.с.) и 1.6 серии G4FC (123 л.с.) семейства Gamma — ближайшие родственники, собиравшиеся в Китае. Даже построены на одинаковом блоке цилиндров, а разница в объемах определяется ходом в 75 или 85,4 мм.

Коробку передач первоначально предлагалось выбирать из пятиступенчатой механики серии M5CF1 или четырехступенчатого автомата A4CF1. Но после 2014 года мотор 1.6 получил новые агрегаты, оба шестиступенчатые: ручную коробку M6CF1 и автоматическую A6GF1.

Кузов

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Лакокрасочное покрытие не отличается прочностью — легко затирается и царапается. А сколы быстрее всего нужно подкрашивать на кромке крыши над ветровым стеклом — это единственная внешняя панель, не защищенная слоем цинка. Остальные элементы сопротивляются появлению ржавчины вполне успешно.

Мягкое ветровое стекло легко затирается дворниками, поэтому не следует экономить на щетках и на омывающей жидкости.

Бамперы отличились слабыми защелками боковых креплений к крыльям — особенно часто они отстегиваются у автомобилей старше 2013 года. Вдобавок у ранних экземпляров нередко разбалтывались петли капота, из-за чего тот начинал «гулять» — их нередко меняли по гарантии. Снизу по кузову может барабанить бензобак, крепления которого дорабатывали в 2015 году.

На пластиковых наружных дверных ручках часто обнаруживаются трещины (благо, портящие лишь эстетику и не приводящие к разрушению деталей).

Избавиться от скрипа ограничителей открывания дверей поможет их регулярная очистка и смазка. А вот при ослаблении хватки их фиксаторов из-за стершихся за 5–7 лет капролоновых сухарей — только замена.

Электрика

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У кнопки открывания багажник а за 5–7 лет может треснуть состарившаяся резиновая защита — и влага за короткий срок разрушит контакты.

а за 5–7 лет может треснуть состарившаяся резиновая защита — и влага за короткий срок разрушит контакты. Усиленный обогрев зеркал при включении в сильный мороз может обернуться трещинами в элементах. Уменьшить риск поможет предварительная очистка стекол ото льда вручную.

при включении в сильный мороз может обернуться трещинами в элементах. Уменьшить риск поможет предварительная очистка стекол ото льда вручную. В системе кондиционирования после нескольких часов работы в жару на полную мощность может обледенеть испаритель. Чтобы избежать этого, достаточно установить в цепь датчика температуры кондиционера дополнительное сопротивление — такое есть в списке оригинальных запчастей и стоит менее тысячи рублей. У экземпляров старше середины 2015 года после 100 тысяч км кондиционер способен отключиться и по вине компрессора с вышедшей из строя муфтой. Затем в ней стали использовать более надежный подшипник.

после нескольких часов работы в жару на полную мощность может обледенеть испаритель. Чтобы избежать этого, достаточно установить в цепь датчика температуры кондиционера дополнительное сопротивление — такое есть в списке оригинальных запчастей и стоит менее тысячи рублей. У экземпляров старше середины 2015 года после 100 тысяч км кондиционер способен отключиться и по вине компрессора с вышедшей из строя муфтой. Затем в ней стали использовать более надежный подшипник. Моторчик отопителя не отличается живучестью и нередко менялся еще в гарантийный период. Нагревательные элементы обогрева сидений у дорестайлинговых версий (старше 2014 года) способны прожечь обивку. А вне зависимости от года выпуска могут выходить из строя после 60–80 тысяч км или от локального давления — вставать или класть тяжелый груз на подушку не стоит.

не отличается живучестью и нередко менялся еще в гарантийный период. Нагревательные элементы обогрева сидений у дорестайлинговых версий (старше 2014 года) способны прожечь обивку. А вне зависимости от года выпуска могут выходить из строя после 60–80 тысяч км или от локального давления — вставать или класть тяжелый груз на подушку не стоит. У дорестайлинговых машин склонны к отказу кнопки управления на рулевом колесе — по счастью их блоки меняются отдельно. Может потребоваться замена блока подрулевых рычажков, способного при включении поворотников переключить работающий ближний свет на дальний.

Салон

Декоративные элементы передней панели нередко трескаются от перепада температур — обычно возле обрамления дефлекторов, кнопки включения аварийной сигнализации, магнитолы или блока климата.

Ткань обивки сидений не лучшего качества. Лосниться начинала уже к 40–50 тысячам км, легко растягивается и теряет форму, а через 6–8 лет чехлы местами могут расползтись по швам. Кожаная оплетка руля нередко затирается уже через 50 тысяч км.

Двигатели

Оба двигателя имеют ресурс около 250 тысяч км и затем официально не подлежат капремонту без замены считающегося одноразовым легкосплавного блока цилиндров. Хотя неофициально освоен ремонт блоков установкой гильз.

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Зазор в клапанном механизме нужно проверять каждые 90 тысяч км и при необходимости регулировать вручную — подбором толкателей.

В приводе ГРМ по вине ненадежного натяжителя, а через 120 тысяч км и по причине собственного износа ослабевает цепь. В лучшем случае это приводит к потере мощности из-за некорректной работы системы регулировки фаз CVVT. В худшем — к перескоку цепи по зубьям звездочек и повреждению мотора после соударения клапанов и поршней.

После 100 тысяч км не исключено разрушение каталитического нейтрализатора, расположенного вплотную к блоку цилиндров.

Главная неприятность заключается в возможности попадания керамических частиц в цилиндры и появлении там задиров.

Для профилактики заправляться нужно только качественным топливом и внимательно следить за исправностью систем впрыска и зажигания. А при потере тяги или дребезжании при нажатии педали газа лучше не мешкать с заменой катколлектора , трата на который в 80 тысяч рублей всё же меньше расходов на капремонт мотора.

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Автоматический натяжитель в приводе ремня навесного оборудования слабо защищен от пыли и грязи, что после 70–90 тысяч км приводит к ослаблению и ускоренному износу ремня. Для замены лучше выбрать узел после модернизации в 2014 году.

слабо защищен от пыли и грязи, что после 70–90 тысяч км приводит к ослаблению и ускоренному износу ремня. Для замены лучше выбрать узел после модернизации в 2014 году. Неровная работа мотора и плавающие холостые обороты после 50 тысяч км — признак необходимости очистки от отложений дроссельной заслонки . После 100–120 тысяч км могут потечь сальники коленвала.

. После 100–120 тысяч км могут потечь сальники коленвала. За 5–6 лет усыхает и приводит к течам герметик уплотнений кожуха ГРМ и клапанной крышки . У автомобилей с мотором 1.6 старше 2012 года к 100–120 тысячам км может покоробиться и потерять герметичность прокладка головки блока цилиндров .

. У автомобилей с мотором 1.6 старше 2012 года к 100–120 тысячам км может покоробиться и потерять герметичность . Пакет радиаторов полезно промывать от накопившейся грязи хотя бы раз в два-три года.

полезно промывать от накопившейся грязи хотя бы раз в два-три года. Заодно нужно проверять крепление крыльчатки вентилятора охлаждения — ослабшая фиксирующая гайка после 40–60 тысяч км не раз приводила к перегреву мотора.

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