Этот внедорожник испытывали еще на рубеже 1960-х. А спроектировали его в Москве, на заводе МЗМА.

По завету генсека

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В середине 1950-х на одном из совещаний с руководством автопрома Никита Хрущев призвал заводы: «Сделайте автомобиль для колхозника!» Призыв, разумеется, восприняли как руководство к действию. И идея недорогого внедорожника для частных владельцев нашла горячий отклик у инженеров.

Ведь простой, неприхотливый, прочный ГАЗ-69 был единственной в СССР серийной машиной подобного класса. Но частникам «газики» не продавали — их поставляли в армию и народное хозяйство. Кроме того, для обычных граждан «козлик» был громоздок и слишком прожорлив.

Интересные комфортабельные седаны — полноприводную Победу ГАЗ-М72 и Москвич-410, которые выпускали недолго и в небольших количествах, сельчане справедливо считали слишком дорогими. Да и не очень пригодными для деревни: несколько мешков картошки или тушу животного в салон не загрузишь, да и от грязи его отчищать сложно.

Ну и, конечно, деревенскому автомобилю нужна иная, чем у модификаций обычных седанов и универсалов, геометрическая проходимость: короткая база, минимальные свесы.

Первый образец Москвича-415 — вылитый Willys MB.

Советский Willys

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Уже в 1957-м в Москве взялись за создание Москвича-415. Машину по основным узлам и агрегатам (мостам, коробке передач и раздатке) унифицировали с полноприводным Москвичом-410. Но ориентировались на готовящийся к производству 45-сильный двигатель для Москвича-407. Передний мост подвесили на шестилистовых рессорах, задний — на девятилистовых. Рама и кузов были оригинальные.

Автомобиль с очень малыми свесами и короткой (всего 2030 мм) базой отличала отменная геометрическая проходимость. Дорожный просвет составлял 220 мм.

Внешне первые образцы очень походили на американский Willys МВ, отлично зарекомендовавший себя во время Великой Отечественной. Влияния этого автомобиля в послевоенные годы мало кто избежал. На «американца» походил, например, итальянский Fiat Campagnola. И даже ранние Land Rover делали не без заокеанского влияния.

К проекту машин повышенной проходимости в Москве подошли серьезно — сразу заложили десять опытных образцов. Но, экономя время, строили прототипы фактически без чертежей.

Доработанные Москвичи-415 на испытаниях.

Надежды на будущее

Первые испытания в Подмосковье провели весной 1959-го. Второй этап тестов уже доработанных машин — летом и ранней осенью. Улучшенные образцы прошли около 5000 км по асфальту, столько же по булыжнику, свыше 7000 км по проселкам и чуть больше 2000 км по городу. Эта пропорция, по задумке конструкторов, примерно соответствовала реалиям, в которых автомобилям предстояло жить и работать.

Машины продемонстрировали приличную проходимость и при этом завидную (по меркам тех лет) экономичность: на ровной дороге на скоростях 50–70 км/ч Москвичи-415 расходовали 10,4–11 л/100 км, в городе — 14,8 л, на проселках — до 19 л.

На шоссе внедорожник развивали 101–106 км/ч. Москвич преодолевал 31-градусный подъем и брод глубиной 600 мм. В таких условиях 45-сильный мотор и сцепление работали с максимальной нагрузкой. Испытатели критиковали амортизаторы, из-за неэффективности которых ломались рессоры.

Но многие неисправности прототипов объяснялись не столько нагрузками, сколько низким качеством комплектующих.

На внедорожнике стояли 45-сильный двигатель рабочим объемом 1,4 л и трехступенчатая коробка передач.

Кузов и рама тоже требовали усиления. Но в целом машины отработали нормально. Конструкторам было ясно, как доводить автомобиль. Информация о 415-х просочилась в прессу и вызвала огромный интерес и в деревне, и в городе. На МЗМА продолжали доработку машин и уже готовили чертежи для производства. До рождения Нивы оставалось больше пятнадцати лет.

Ни в село, ни в армию

Но судьба автомобиля была решена уже в 1960-м. МЗМА приносил государству хороший доход, в том числе валюту от успешного экспорта Москвичей-407, а для новой модели требовалось расширять производство. Полноприводные седан Москвич-410 и универсал Москвич-411 вскоре сняли с производства. А с серийными автомобилями Москвич-415 был унифицирован слабо.

Москвич-416 с цельнометаллическим кузовом.

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Руководству МЗМА стало ясно: на конвейер машина не встанет. Но конструкторы, словно не желая в это верить, потихоньку продолжали совершенствовать автомобиль.

Хорошим толчком к этому стал 75-сильный мотор Москвича-412, производство которого начали в 1967-м. Среди советских легковых серийных двигателей он в то время имел самую большую удельную мощность. Конечно, ехал полноприводный автомобиль с ним веселее.

Правда, заметнее стали недостатки слабенькой (еще с 410-го) трансмиссии. Впрочем, ее можно было модернизировать, имелись бы средства и воля руководства.

Появилась и более комфортабельная версия с цельнометаллическим кузовом Москвич-416 — концептуально еще более близкий к Ниве.

Интерьер скромный, но для дешевого вездехода приемлемый.

Один образец Москвича передали военным в НИИИ-21 в Бронницы. Там к машине поначалу проявили интерес. Но военных компактный внедорожник не устраивал по вместительности и запасу прочности.

Тем временем похожие машины ИЖ-5, а потом ИЖ-14 построили в Ижевске. А вскоре на очередной правительственный клич отреагировали и в Тольятти, заложив ВАЗ-2121.

Неравный бой

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На разных стадиях испытаний будущую Ниву сравнивали с иномарками, УАЗом-469 и даже с ИЖ-14. Но Москвичи (теперь под индексами 2148 — с брезентовой крышей и 2150 — цельнометаллический) на тесты не выставляли. Впрямую сравнивать машину, спроектированную два десятилетия назад, с продуктом самого современного, хорошо оснащенного и располагающего несравнимо большими возможностями и средствами Волжского завода было бессмысленно.

А два аналогичных по классу автомобиля централизованная социалистическая промышленность производить не стала бы. Нива была комфортабельней, динамичней, имела несущий кузов и постоянный полный привод.

Но более простой, более прочный и дешевый Москвич, наверняка, тоже вызывал бы интерес покупателей.

Так называемый Москвич-415С с 75-сильным двигателем Москвич-412.

Последний всплеск интереса к московским внедорожникам произошел уже в новые времена. На завод приехали высокие чины из министерства, вдруг заинтересовавшиеся давно забытой машиной. Придирчиво рассматривали сохранившиеся прототипы, ворошили пылящуюся в архивах документацию.

Последние версии полноприводных Москвичей.

В те годы многим казалось, что организовать производство автомобилей совсем несложно. Но довольно быстро даже самые горячие головы поняли, что есть иные, куда менее хлопотные и более прибыльные, нежели производство автомобилей, способы зарабатывать.

В длинном списке советских прототипов, так и не ставших серийными моделями, внедорожные Москвичи — одни из самых интересных и, вероятно, даже один из самых жизнеспособных проектов.

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