Как они это придумали?! Еще один забытый проект из СССР

С таким прицепом автобус расходовал примерно 100 кг чурок на 100 км, но работал при этом на газе.

Каркас — деревянный, но форма кузова — обтекаемая. Таков был капотный автобус ЗИС‑16, появившийся в конце 30‑х годов. По сравнению с тогдашними машинами выглядел стремительно — благодаря наклонному лобовому стеклу и необычной форме радиатора. В салоне — мягкие сидения, никелированные поручни, опускаемые стекла, а также система отопления.

В начале сороковых годов по понятным причинам часть автобусов перевели на газогенераторное топливо. Сзади к автобусу присоединяли колесную тележку с газогенераторной установкой, из которой по шлангу в мотор поступал газ. Такие установки работали как на торфе, так и на чурках. Примерный расход составлял 100 кг чурок на 100 км.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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