Читателю отвечает шинный эксперт «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— По каким признакам инспектор может отличить в потоке машин зимнюю шину от летней?

— Согласно Приложению № 3 к ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» маркировка зимних шин должна включать в себя «горную вершину с тремя пиками и снежинкой внутри нее», а также любое сочетание букв M и S. Кроссоверы часто сходят с конвейера на всесезонке с маркировкой M+S, то есть формально на таких шинах можно пережить зиму.

Однако на ходу этого не определить — автомобиль должен быть остановлен. При этом инспектор не должен просить водителя предъявить буквы или вершину — есть презумпция невиновности.

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При осмотре он может оценить и остаточную глубину протектора, которая у зимних шин при эксплу­атации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии должна составлять не менее 4,0 мм.

Напомним, что сейчас водителей не штрафуют за езду на резине не по сезону. Однако с 1 марта 2023 года, когда вступит в силу новая редакция Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, зимой (конкретный период будут устанавливать регионы) водителей легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будут наказывать за езду на летних шинах, а с июня по август — за езду на шипованных шинах, причем независимо от категории транспортного средства.

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Фото: АГН «Москва»