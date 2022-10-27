Что будет, если при каждой остановке переводить АКП в «паркинг»

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин подробно рассказал, как можно испортить автоматическую коробку передач в автомобиле. Эту ошибку совершают многие водители.
Например, когда пересаживаются на машины с автоматом после механики и не меняют при этом своих привычек. Так, на механике они привыкли переключать селектор коробки в «нейтраль» при каждой остановке на светофоре. И на машине с автоматом пытаются проделать похожее, переключая рычаг в режим P (Parking, парковка), чтобы машина гарантированно никуда не поехала.
Таких водителей заметно сразу по подмигиванию фонарей заднего хода во время остановок, поскольку селектор проходит через промежуточное состояние R (Reverse, задний ход).
Но коробке это не нравится — ускоренно изнашиваются ее фрикционы. Да и мотору будет чуть тяжелее: при динамичном старте с места ему придется поработать внатяг.
Подобное переключение оправдано разве что при длительной остановке, например на железнодорожном переезде.
В остальных же случаях следует оставлять рычаг в положении D (Drive, движение), удерживая при этом ногу на педали тормоза. Ведь автомат и был придуман именно для того, чтобы облегчить жизнь водителю и не заставлять его лишний раз дергать за ручку.
Частое переключение — лишь одна из причин, которая приводит в негодность автоматическую коробку. О других читайте в материале «Как водители гробят АКП — 6 грубых ошибок».
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