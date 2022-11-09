Какие машины нельзя вывозить из Беларуси (и какие можно)

В списке запрещенных товаров свыше 250 позиций. Но есть и разрешенные.

В сентябре правительство Беларуси до февраля продлило запрет на вывоз из республики ряда товаров, произведенных вне Беларуси или России — то есть иностранного происхождения.

В списке свыше 250 позиций.

Таможня не даст добро

Не подлежат вывозу легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки людей, а также грузопассажирские фургоны.

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Исключение: техника, произведенная в самой Беларуси (например, Geely) и в России (Лады и машины прочих марок, когда-либо выпущенные на российских заводах) — реэкспорт без проблем.

Таможня не пропустит отдельные шасси и кузова и многие запчасти: двигатели, детали и узлы трансмиссий, генераторы, аккумуляторы, электронные компоненты и прочее — с теми же условиями их происхождения.

Ограничения коснулись также бытовой и оргтехники, инструмента и многого другого.

Касается это как новой техники, так и находившейся в пользовании.

Что делать?

Возможность индивидуального вывоза всё же номинально существует — для этого надо оформить лицензию в облисполкоме или Минском горисполкоме.

Нарушил в Беларуси? Оштрафуют в России! И наоборот тоже: страны наладили автоматический обмен данными о нарушениях и штрафах.

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Фото: Владимир Горовых/ТАСС