Какие машины нельзя вывозить из Беларуси (и какие можно)

В сентябре правительство Беларуси до февраля продлило запрет на вывоз из республики ряда товаров, произведенных вне Беларуси или России — то есть иностранного происхождения.
В списке свыше 250 позиций.
Таможня не даст добро
- Не подлежат вывозу легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки людей, а также грузопассажирские фургоны.
Исключение: техника, произведенная в самой Беларуси (например, Geely) и в России (Лады и машины прочих марок, когда-либо выпущенные на российских заводах) — реэкспорт без проблем.
- Таможня не пропустит отдельные шасси и кузова и многие запчасти: двигатели, детали и узлы трансмиссий, генераторы, аккумуляторы, электронные компоненты и прочее — с теми же условиями их происхождения.
Ограничения коснулись также бытовой и оргтехники, инструмента и многого другого.
Касается это как новой техники, так и находившейся в пользовании.
Что делать?
Возможность индивидуального вывоза всё же номинально существует — для этого надо оформить лицензию в облисполкоме или Минском горисполкоме.
- Нарушил в Беларуси? Оштрафуют в России! И наоборот тоже: страны наладили автоматический обмен данными о нарушениях и штрафах.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: Владимир Горовых/ТАСС