Белорусские дилеры рассказали, как россиянам купить авто в их стране

Это не приветствуется, поэтому в такой купле-продаже есть свои особенности.

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Не так давно в СМИ прошла информация, что из-за проблем с накрутками цен россияне устремились за автомобилями в соседнюю Белоруссию, но там дилерам запретили продавать авто не местным. Исследовательский холдинг «Ромир» путем опроса дилеров выяснил, как обстоит ситуация на самом деле и какие существуют особенности покупки россиянами авто в соседней стране.

Только в пяти дилерских центрах (два Geely и по одному Kia, Volkswagen и Nissan) из 37 проверенных подтвердили, что не продадут машины россиянам, если у тех нет вида на жительство. Выход продавцы подсказывают сами, предлагая оформить покупку на гражданина Белоруссии.

В других дилерских центрах ответили, что ограничений на покупку для граждан РФ нет, однако предупредили, что выдают пакет документов только для постановки на учет на территории Белоруссии. Все условия для оформления авто в России покупателям предстоит выяснять самостоятельно. Опять же предлагается наиболее простой выход — договориться с кем-то из родственников, знакомых, у которых есть местное гражданство. В этом случае удастся избежать бумажной волокиты с оформлением автомобиля.

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Специалисты «Ромира» выяснили, что россияне стремятся в соседнюю стану за покупкой, так как в России в 39% случаев им безальтернативно предлагали автомобиль с наценкой за дополнительное оборудование, иначе отказывались продавать.

В Белоруссии дооборудование никто не навязывает, автомобили предлагают из наличия или под заказ по фиксированной цене. Исследование было проведено методом «тайного покупателя» в 37 официальных дилерских центрах марок Lada, Renault, Hyundai, Kia, Geely, Volkswagen, Nissan, Audi и BMW на территории соседней республики.

Производители уже стали обращать внимание на эту проблему. Так, Skoda запретила своим дилерам навязывать допы.



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