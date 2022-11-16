Оказывается, мы все делаем не так: 5 банальных ошибок водителей

Уроки хорошего инструктора из автошколы можно помнить всю жизнь. Однако некоторые моменты со временем забываются. Эти советы сделают процесс вождения более безопасным и добавят уверенности за рулем.

1. Мы перестали осматривать автомобиль

О большинстве неисправностей вам сообщит сам автомобиль, высветив на приборке соответствующий символ, но некоторые вещи все же лучше проверить самостоятельно перед поездкой.

Например, обойдите вокруг машины, убедитесь, что все колеса накачаны. Не лишним будет проверить надежность их крепления, особенно перед дальней поездкой. Откройте капот и проверьте уровень масла в двигателе, а заодно уровень тормозной жидкости и антифриза. Только после этого стоит запускать двигатель.

Если машина долгое время простояла без движения, то перед поездкой понажимайте на тормоз: педаль должна быть упругой и не проваливаться в пол.

Теперь можно ехать.

2. Ремень безопасности за спиной

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Если вы приучили себя и своих пассажиров пристегивать ремень безопасности — отлично. Но многие до сих пор считают, что это лишнее. Особенно в городе, где скорость движения невелика.

Краш-тесты не раз доказывали, что серьезные повреждения человек может получить и при аварии на сравнительно небольшой скорости. А еще напомним, что за непристегнутый ремень водителю полагается штраф в 1000 рублей (КоАП РФ, статья 12.6.). Оштрафуют водителя и за непристегнутого пассажира — на ту же сумму.

При этом использовать ремень нужно не только ради того, чтобы избежать штрафа. Подобная мера помогла спасти сотни тысяч жизней. Поберегите себя и приучайте к правильным привычкам за рулем.

3. Забываем про слепые зоны

В городах все больше и больше транспорта. Многие водители пользуются боковыми зеркалами, забывая (а иногда и не зная вовсе) о том, что даже у современного автомобиля есть слепые зоны. Это сектор справа и слева от машины в районе заднего колеса, который не просматривается в зеркалах. Так что перед перестроением на загруженной городской магистрали не лишним будет повернуть голову и убедиться, что в слепой зоне нет попутного транспорта.

Каждый маневр на дороге должен быть обдуманным и логичным. Совершать перестроение нужно только если вы полностью уверены в безопасности маневра.

4. Как мы выезжаем с круговых перекрестков

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По правилам, съезжать с круга нужно из правого ряда. Вы же это помните, правда? Но часто, опять же из-за плотного трафика, многие водители пренебрегают этим правилом, покидая круговую дорогу из левого ряда.

Помните, что в случае ДТП виновником окажется тот водитель, который в момент столкновения оказался слева.

5. Телефон в руках

Ни один звонок и ни одно сообщение не стоят вашей жизни и здоровья. Постарайтесь развить в себе привычку, что во время движения мобильника не существует. Лучший вариант ― это выключать его на время пути. Либо просите пассажира прочитать входящее сообщение или набрать чей-то номер и включить громкую связь.

Не отвлекаясь на звонки и мессенджеры, вы будете чувствовать себя за рулем спокойно и уверенно.

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На дороге считайте себя самым умным. Звучит немного высокомерно, но логика в этом есть. Когда вы считаете, что вокруг вас опытные водители, которые никогда не нарушают правил, вы и не ожидаете от них резких маневров. То есть расслаблены, и ваша реакция на аварийную ситуацию будет замедленной.

А теперь представьте, что все остальные участники дорожного движения полные идиоты и не стоит ждать от них чего-то разумного. С таким подходом вы сможете лучше контролировать дорожную обстановку и вовремя среагировать в случае возникновения аварийной ситуации.

За рулем всегда имейте холодный разум и не поддавайтесь на провокации агрессивных водителей.



