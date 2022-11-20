ВАЗ-2101 совершил в СССР революцию, став первой серийной моделью новой автомобильной эры. И со временем оброс модификациями — как массовыми, так и малоизвестными.

Из Турина в Тольятти

Компанию FIAT в качестве партнера руководство СССР выбрало, в первую очередь, из-за относительно невысокой цены контракта. И еще потому, что итальянский концерн готов был не только продать лицензию на автомобиль, но и помочь в строительстве огромного современного завода.

В качестве первой модели взяли FIAT 124, признанный в 1966-м в Европе «Автомобилем года». Но первые испытания в СССР показали, что для условий эксплуатации в Союзе машину надо серьезно переделывать. Да и итальянский нижневальный двигатель был уже несовременным.

В результате от FIAT у первых Жигулей осталась, в основном, внешность, и то немного измененная — с иными бамперами и ручками дверей (сравнительный тест Жигулей и FIAT читайте тут).

Невидимые невооруженным глазом изменения: усиленные синхронизаторы в коробке передач, увеличенный диаметр сцепления (200 мм вместо 182 мм у FIAT 124). Усилили практически все элементы передней подвески и заметно переработали заднюю. Вместо итальянской с тремя штангами и стабилизатором спереди, сделали более современную — на пяти штангах. Такую схему итальянцы тоже применяли, но на спортивной версии FIAT 124 Spider.

FIAT 124 — «Автомобиль 1966 года» в Европе.

Отказались от задних дисковых тормозов ФИАТа в пользу барабанных. На грязных дорогах задние диски изнашивались слишком интенсивно.

Очень важное изменение: вместо нижневального мотора ФИАТа (73х71,5 мм) сделали новый более современный верхневальный двигатель (76х66 мм). Иные размеры заложили с расчетом на последующую гамму агрегатов большего объема и мощности. Вазовский мотор при одинаковой с фиатовским степени сжатия 8,8 получился чуть мощнее — 64 л.с. при 5600 об/мин (сначала указывали — 62 л.с.) против 60 л.с. при 5600 об/мин. Момент увеличился с 87 Н.м при 3400 об/мин до 89 Н.м при 3400 об/мин.

К слову, у итальянцев был уже и мощный двухвальный мотор. Но для массового советского автомобиля такой агрегат явно не подходил.

Серийный ВАЗ-2101 Жигули.

А вот салоны итальянского и советского автомобилей практически неразличимы. По тем временам интерьер «копейки» (сначала машины называли более нежно — «единичка») выглядел скромно, но гармонично.

Великая революция 1970 года

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Под Жигули изменили даже некоторые советские ГОСТы, поскольку новая машина потребовала более высокой культуры производства и сложных технологий.

ВАЗ-2101 совершил такой переворот в автомобильной жизни Союза, что сейчас его и сравнить не с чем. И не только потому, что завод был огромным и невиданно производительным. Первые покупатели восторгались динамикой, легкостью управления, небывало теплым салоном.

Жигули заводились зимой легче любого отечественного автомобиля. Поразительно: чтобы машина легко заводилась в России, надо было взять за основу итальянскую конструкцию!

ВАЗ-2101 — верхневальный базовый двигатель семейства.

Автолюбителей, ездящих зимой, на дорогах стало больше. Но уже на третью зиму владельцы стали сталкиваться с коррозией, поэтому многие берегли машины и пользовались ими только летом. Возникла и целая культура борьбы с ржавчиной. Опыт по этому делу продвинутые автолюбители постоянно накапливали, совершенствовали и передавали из поколения в поколение.

Салон «копейки» выглядел скромно, но гармонично.

Даже когда появились более мощные и богато отделанные модели, многие все равно ценили «копейку». И не только за более низкую цену, но и за простоту конструкции (не было, например, усилителя тормозов) и скромность отделки: минимум хромированных деталей, а значит меньше коррозии и проблем при кузовном ремонте.

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