Как накажут самокатчиков за нарушение ПДД — журнал За рулем

Как накажут самокатчиков за нарушение ПДД

Изменения по СИМ коснулись ПДД, но не КоАП РФ.

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Утвердили поправки к ПДД касательно средств индивидуальной мобильности (СИМ). А каким образом собираются отслеживать и наказывать нарушителей правил на электросамокатах и моноколесах?

Изменения по СИМ коснулись ПДД, но не КоАП РФ. Следовательно, никаких новых наказаний специально для владельцев самокатов не введено. Контролирующие дорожное движение организации с 1 марта, когда поправки вступят в силу, смогут применять только действующие пункты КоАП. Думается, что основной будет статья 12.29, где пункт 1 предписывает предупреждение или штраф 500 рублей за нарушения правил пешеходами — пользователи СИМ к ним приравниваются. Пребывание СИМ на проезжей части (вне предписанных для них велодорожек) подпадает под действие этой статьи. А отслеживать это смогут сотрудники ГИБДД. Если, конечно, захотят и если хватит личного состава.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com

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