Эксперт объяснил, как не купить шумные шины

Это касается как зимних, так и летних покрышек.

— Связаны ли между собой типоразмеры шины и ее шумность?

— На шум, издаваемый шиной при качении, влияет множество параметров. В их число, разумеется, входят и ее размерные характеристики.

В первую очередь — ширина протектора. Чем она больше, тем, как правило, при прочих равных шины шумнее.

Например, при переходе с размера 195/65 R15 на 205/55 R16 и, тем более, на 225/45 R17, нужно быть готовым к тому, что более широкие покрышки ухудшат акустический комфорт.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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