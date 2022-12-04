Безумный проект из СССР: трактор-троллейбус

Максимальная площадь работ при использовании дополнительного кабеля достигала 200 га.
Плюсы электрической машины были очевидны: не нужно ни жидкого топлива, ни воды. Однако минусы явно перевешивали: вдали от линий электропередач такая техника использоваться не могла. К тому же длинный кабель создавал сложности при эксплуатации и наносил вред посевам.
Инфраструктуру сельского хозяйства при расчете на подобную технику пришлось бы фактически перестраивать, что было и нереально, и невыгодно. В итоге электрические тракторы довоенной эпохи переползли в справочники и на выставки, оставив пашню углеводородным предкам.
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