Безумный проект из СССР: трактор-троллейбус

Трактор ВИМЭ‑4 образца 1939 года с двигателем мощностью 48 кВт получал электроэнергию от кабеля длиной 800 метров через передвижную подстанцию.

Максимальная площадь работ при использовании дополнительного кабеля достигала 200 га.

Плюсы электрической машины были очевидны: не нужно ни жидкого топлива, ни воды. Однако минусы явно перевешивали: вдали от линий электропередач такая техника использоваться не могла. К тому же длинный кабель создавал сложности при эксплуатации и наносил вред посевам.

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Инфраструктуру сельского хозяйства при расчете на подобную технику пришлось бы фактически перестраивать, что было и нереально, и невыгодно. В итоге электрические тракторы довоенной эпохи переползли в справочники и на выставки, оставив пашню углеводородным предкам.

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