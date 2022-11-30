Peugeot 308 — 4 плюса, о которых мало кто знает — журнал За рулем

Peugeot 308 - 4 плюса, о которых мало кто знает

На вторичном рынке этот автомобиль заметно дешевле своих конкурентов.

Материалы по теме
Почему в соседних странах Лады оказались дешевле

Peugeot 308 — один из тех популярных автомобилей, которые гораздо лучше, чем о них принято думать. По этой причине они стоят небольших денег. Для покупки 10-летнего экземпляра хватит 500–600 тысяч рублей.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев перечислил плюсы, которыми наделен французский автомобиль и за которые его можно рассмотреть к покупке.

Peugeot 308 — 4 плюса, о которых мало кто знает

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоКак научить близких безопасности дорожного движения

1. Двигатель

Материалы по теме
Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Самый популярный мотор — бензиновый атмосферный ЕР6 1.6 (120 л.с.). На втором месте его турбированная версия ЕР6DТ (150 л.с.). У них, как и у большинства современных двигателей, есть проблема масложора. А еще весьма небольшой срок службы цепного привода ГРМ. Цепь быстро растягивается, особенно у турбоверсий. Менять цепь ГРМ владельцам этих машин приходится, порой, каждые 70 000 км пробега.

Также в Россию ввозили турбодизельные версии 1.6 и 2.0. Первый имеет мощность 109 л.с. и сочетается с механикой и роботом, а мощность второго — 136 л.с., и он может сочетаться как с механикой, так и с автоматом. Проблем с этими моторами у их владельцев почти не возникает. И это первый большой плюс. Правда, такую версию 308-го сегодня найти непросто.

2. Коробка передач

Пятиступенчатая механика — неубиваемая, а 4-ступенчатый автомат рассчитан на 130 тысяч пробега, после чего потребуется замена гидроклапанов и сцепления. По цене это не намного дороже, чем замена сцепления у механики.

И тут снова плюс у турбодизельных версий, которые оснащались роботом EGS6 (сцепление в нем выхаживает 200 тысяч км) и автоматом Aisin (ресурс более 200 тысяч км).

Peugeot 308 — 4 плюса, о которых мало кто знает

3. Кузов

Материалы по теме
В России появился китайский конкурент УАЗа

Благодаря отличной стали и качественной ее обработке автомобили Peugeot не гниют от слова «совсем». Коррозии нет даже у машин старше 20 лет, и даже там, где могла отколоться краска. Ржавчину можно найти только на битых и плохо отремонтированных участках.

4. Подвеска

Это очень живучая часть автомобиля и прекрасно справляется с разбитыми дорогами. При этом ее ремонт обойдется совсем недорого. И это четвертый плюс автомобиля.

О других особенностях Peugeot читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Peugeot 308: 2007–2013», опубликованной в номере 12.2022 журнала «За рулем».

Фото: Peugeot

Наше новое видео
Geely Tugella: ты только посмотри!
Youtube-канал За рулем набрал 800 тысяч подписчиков
Вместо Ларгуса и ГАЗели: 5 шоковых впечатлений от нового «китайца»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров350
Оцените материал
0:0

Отзывы о Peugeot 308 (2)

Peugeot 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Я бы не стал тут с Октавией сравнивать. Как ты не был хорош 308-й, по инженерным показателям он уступает последней как минимум связкой ДВС/трансмиссия. Мотор далеко не настолько резвый. А уж про архаичную гидромеханику вообще молчу. Однозначно уступит и однокласснику — ФВ Гольф. По степени вальяж...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: