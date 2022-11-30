Peugeot 308 - 4 плюса, о которых мало кто знает

На вторичном рынке этот автомобиль заметно дешевле своих конкурентов.

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Peugeot 308 — один из тех популярных автомобилей, которые гораздо лучше, чем о них принято думать. По этой причине они стоят небольших денег. Для покупки 10-летнего экземпляра хватит 500–600 тысяч рублей.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев перечислил плюсы, которыми наделен французский автомобиль и за которые его можно рассмотреть к покупке.

1. Двигатель

Самый популярный мотор — бензиновый атмосферный ЕР6 1.6 (120 л.с.). На втором месте его турбированная версия ЕР6DТ (150 л.с.). У них, как и у большинства современных двигателей, есть проблема масложора. А еще весьма небольшой срок службы цепного привода ГРМ. Цепь быстро растягивается, особенно у турбоверсий. Менять цепь ГРМ владельцам этих машин приходится, порой, каждые 70 000 км пробега.

Также в Россию ввозили турбодизельные версии 1.6 и 2.0. Первый имеет мощность 109 л.с. и сочетается с механикой и роботом, а мощность второго — 136 л.с., и он может сочетаться как с механикой, так и с автоматом. Проблем с этими моторами у их владельцев почти не возникает. И это первый большой плюс. Правда, такую версию 308-го сегодня найти непросто.

2. Коробка передач

Пятиступенчатая механика — неубиваемая, а 4-ступенчатый автомат рассчитан на 130 тысяч пробега, после чего потребуется замена гидроклапанов и сцепления. По цене это не намного дороже, чем замена сцепления у механики.

И тут снова плюс у турбодизельных версий, которые оснащались роботом EGS6 (сцепление в нем выхаживает 200 тысяч км) и автоматом Aisin (ресурс более 200 тысяч км).

3. Кузов

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Благодаря отличной стали и качественной ее обработке автомобили Peugeot не гниют от слова «совсем». Коррозии нет даже у машин старше 20 лет, и даже там, где могла отколоться краска. Ржавчину можно найти только на битых и плохо отремонтированных участках.

4. Подвеска

Это очень живучая часть автомобиля и прекрасно справляется с разбитыми дорогами. При этом ее ремонт обойдется совсем недорого. И это четвертый плюс автомобиля.

О других особенностях Peugeot читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Peugeot 308: 2007–2013», опубликованной в номере 12.2022 журнала «За рулем».

У Geely появился новый кроссовер (привет от Volvo!) — этот семиместный автомобиль Haoyue L будет доступен с 5 декабря 2022 года.

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Фото: Peugeot