Переводим авто на газ? 3 минуса, о которых никто не задумывается

Желающих переводить свои машины на газ становится меньше, отмечает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. Вот три важные тенденции, на которые указывает эксперт.
Метановые заправки закрываются
Открыть автомобильную газовую наполнительную компрессорную станцию (АГНКС) несложно и недорого, так как государство выделяет на это немалые субсидии. Но содержание такой заправки совершенно нерентабельно. Если в 2020 году в России насчитывалось 743 АГНКС, то теперь их всего 635 (20 станций закрылись этой осенью). Закачивать газ в баллоны машин стало проблематичнее.
Скромный автопарк
Чтобы АГНКС были выгодны для бизнеса, автомобилей, работающих на метане, должно быть больше. То есть имеющихся 1,5 млн машин на газу недостаточно, чтобы сеть АГНКС росла. Цифра впечатляет. Но не процент — это всего 3,2% от автопарка страны, который насчитывает 44 млн машин. Более того, далеко не все эти автомобили используют метан.
Развитие электромобилей
Параллельно с программой перевода автомобилей на газ продвигаются и электромобили, на покупку которых предусмотрены госсубсидии до 625 тысяч рублей. К тому же электромобили уже производят в России, и в ближайшее время количество моделей отечественных «электричек» будет увеличиваться.
Но у «Газпрома», застрельщика метановой темы, есть план. Потенциал программы остается высоким, и есть положительный опыт других стран.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Фонтаны метана», опубликованной в номере 12.2022 журнала «За рулем».
Фото: Depositphotos