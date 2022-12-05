Автомобиль по цене смартфона: 4 легковушки (на ходу!) не дороже 100 тысяч

Найти идеальный и даже неплохой экземпляр не выйдет. А рабочую машину, которая будет больше ездить, чем ремонтироваться - вполне.

ВАЗ-2114

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В первую очередь, нужно искать среди Лад. И лучше смотреть не на Жигули, а на переднеприводные модели. Среди них найти нормальную машину будет проще.

За 100 тысяч можно взять ВАЗ-2114 начала 2000-х годов. На количество собственников и пробег не смотрите, все внимание на состояние автомобиля. И главное — кузова. Если не делали дополнительный антикор, то железо обычно бывает в неудовлетворительном состоянии.

В силовой структуре нужно внимательно осмотреть лонжероны (особенно в задней части) и пороги. Среди наружных панелей первым делом гниет нижняя кромка пятой двери и рамка лобового стекла. Обязательно загляните в багажник и проверьте состояние чашек задних стоек.

Впрысковый двигатель неприхотлив и неплох по надежности. При покупке лучше сразу поменять ремень ГРМ и ремень привода генератора. Зазоры в клапанном механизме регулируются подбором толщины шайб.

Слабым местом можно назвать коробку передач — особенно это касается второй передачи. Проверьте, не втыкается ли она с хрустом. Износ муфты включения (в первую очередь блокировочных колец) и ответных зубьев на ступице шестерни — обычное дело.

За 100 тысяч рублей вполне можно найти «четырнадцатую» — идеальной она не будет, но ездить должна. Салон Самар второго поколения качественнее, чем у предшественников с «высокой» панелью — гремит меньше.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Лада можно тут.

ВАЗ-2110

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За сотню можно найти и рабочую «десятку» — также начала 2000-х годов. Стойкость к коррозии у нее лучше, но осмотр кузова все равно нужно провести с пристрастием. Хотя бы потому, что за долгую жизнь машина могла побывать в ДТП, а ремонт часто бывает некачественным.

Внутри нужно проверить состояние ребер жесткости под порогами, лонжероны и чашки задней подвески. Снаружи первыми ржавеют нижние кромки дверей и арки задних колес.

Под капотом чаще всего впрысковый двигатель ВАЗ-2111 объемом 1,5 л (как у Самары). Если попадется машина свежее, будет мотор 1.6. «Десятки» с 16-клапанниками обычно чуть дороже.

Подвеска всеядная и будет продолжать исправно служить даже в неидеальном состоянии. Детали же для нее недороги. И купить их можно в любом магазине.

Как и в случае с Самарой, обязательно проверьте состояние второй передачи — коробка практически такая же, как и у восьмого семейства. Отличия только в конструкции ведущего вала.

Изначально ВАЗ-2110 был солидным и престижным автомобилем. Теперь это — дешевая рабочая лошадка. Интерьер ВАЗ-2110 типичен для начала 1990-х. По качеству отделки он лучше, чем у Самары.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Лада можно тут.