Надо ли менять масло, если постоянно его доливаешь

Вследствие масложора и доливов масло обновляется в моторе несколько раз от замены до замены, а это значит, что…

…двигатель все равно работает на грязном масле, объясняют эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Современные двигатели очень любят подъедать масло. Автопроизводители в инструкциях указывают порой невероятные допуски «на угар»: до 1 л на 1500 км и даже 1 л на 1000 км при работе в тяжелых условиях.

Но, как и прежде, нормальным следует считать угар масла на уровне 1 л на 10–15 тысяч километров.

Один из способов снизить расход масла — менять его чаще. То есть, если двигатель подъедает масло в слишком больших количествах, лучше не тянуть с заменами, разбавляя наполовину отработавшее масло свежим. Целесообразнее менять его полностью — по деньгам это лишь немногим дороже. После замены масла его расход оказывается минимальным. Угар начинается, когда масло начинает «стареть».

При замене масла меняется и масляный фильтр. В результате двигатель работает на чистом масле с хорошими моющими свойствами, которое отлично прокачивается по всем каналам.

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«Часто случается, что масло почти не угорает первое время после замены, а затем начинает интенсивно расходоваться. Это говорит о том, что оно потеряло свои свойства и нуждается в замене. Угар — следствие того, что условия эксплуатации перестают соответствовать качеству масла. Дело может быть как в жестком режиме езды, так и в низком качестве или неправильном подборе масла», — объясняют эксперты «За рулем».

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Всё о масле», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2022.

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