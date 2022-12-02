Toyota показала новый Grand Highlander (он лучше, чем LC300?)

8 февраля 2023 года состоится дебют нового трехрядного кроссовера Toyota Grand Highlander. Он будет «сложным, просторным и мощным», а также «идеальным автомобилем для путешествий».
Новинка займет нишу между обычным Highlander, у которого тоже три ряда сидений, и рамным внедорожником Sequoia. Получается, что этот автомобиль будет альтернативой Land Cruiser 300.
На единственном тизере, которым поделилась Toyota, видна задняя часть автомобиля, которая имеет уникальный дизайн, не похожий на дизайн Highlander или Sequoia. Над логотипом названия, который находится между задними фонарями, виден логотип «Toyota». Мы сделали фото немного светлее, чтобы было лучше видно детали.
В нижней части двери багажника приклеен значок «Hybrid Max», указывающий на то, что кроссовер оснащен гибридной силовой установкой.
Гадать, что это за установка, не приходится — в начале 2022 года Toyota представила новый Crown Hybrid Max. Следовательно, гибридная установка основана на 2,4-литровом четырехцилиндровом двигателе с турбонаддувом. В паре с ним работают два электромотора.
Суммарная мощность силовой установки — 344 л.с., которые передаются на колеса через 6-ступенчатый автомат. Кстати, переключать передачи можно будет подрулевыми лепестками.
Ожидается, что Grand Highlander станет более доступным по цене аналогом Lexus TX, который тоже появится в 2023 году.
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Фото: Toyota