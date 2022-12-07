Как самому установить светофор и «лежачий полицейский» (всего 7 действий)

Города, в которых мы живем, меняются быстро. Вчерашние тихие улочки сегодня уже трудно перейти без светофора или «зебры». Инициировать их появление вполне по силам жителям микрорайона.

1. Выясните, куда обращаться

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В каждом городе есть орган власти, который занимается развитием дорожно-транспортной инфраструктуры. В мегаполисах это, как правило, специально созданные комитеты дорожного хозяйства. Например, в Москве можно обратиться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) или в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры лично или через электронную приемную.

В небольших городах этими задачами обычно занимаются отделы по благоустройству или организации дорожного движения местной администрации.

Чтобы на проблемный участок дороги быстрее обратили внимание, можно одновременно отправить обращение и в другие структуры: например, на сайт мэра города, на сайт городской Думы, в префектуру. Москвичи могут также оставить заявление на портале «Московский транспорт».

2. Обдумайте аргументы

Согласно ГОСТ, светофоры устанавливают, если движение на данном участке дороги признано интенсивным. В час должно проезжать не менее 60 автомобилей (если есть разделительная полоса — 1000 автомобилей) в обоих направлениях. Либо если за час дорогу по «зебре» переходят не менее 150 пешеходов.

Еще одна причина — высокая аварийность. Если на участке за последние 12 месяцев произошло не менее трех ДТП, светофор установят и на не особо оживленном перекрестке.

Искусственные дорожные неровности (ИДН, они же «лежачие полицейские») устанавливают, если:

вблизи расположена жилая зона, детские, спортивные объекты или другие места массового скопления людей (театры, музеи и т.д.);

на участке неоднократно происходили ДТП.

Также «полицейских» обычно кладут перед нерегулируемыми перекрестками, на опасных участках дороги с высоким риском ДТП.

Если ни один из этих случаев не «ваш», ссылайтесь на то, что установка ИДН значительно повысит безопасность всех участников дорожного движения. Чем более веские причины вы укажете, тем лучше.

«Лежачий полицейский», совмещенный с «зеброй», — это не самодеятельность дорожных служб, а конструкция, предусмотренная национальным стандартом ГОСТ Р 52605–2006. Обычно такие устанавливают вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения в жилых кварталах. Ширина «полицейского» — не менее 4 м.

3. Соберите информацию

Официальную сводку ДТП за нужный вам период можно найти на официальном сайте ГИБДД. Введите название населенного пункта и зайдите в пункт меню «Сводка происшествий в регионе».

4. Составьте обращение

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В нем укажите точный адрес места, где, по вашему мнению, должны установить светофор или «лежачий полицейский», и сообщите причину.

Например: «В связи с высокой аварийной обстановкой, вызванной возросшей после строительства нового торгового центра (или „частым нарушением водителями скоростного режима“) и угрозой наезда на пешеходов, прошу оборудовать дорогу у дома № 5 по улице Весенней искусственными неровностями, ограничивающими скорость ТС».

Приложите к обращению фотографии места и статистику ГИБДД.

5. Соберите подписи единомышленников

Должны быть указаны паспортные данные подписавших обращение граждан, их контактные телефоны. Лучше, если обращение удастся принять на общем собрании жильцов дома.

6. Отправьте обращение

Если планируете передать его лично, подготовьте два экземпляра. На втором (он останется у вас) секретарь должен поставить отметку о получении.

Также обращение можно отправить заказным письмом (с уведомлением о вручении). А проще всего обратиться в органы местного самоуправления через онлайн-приемную, если такая существует.

7. Получите ответ

По закону вам должны ответить в течение 30 суток. На деле ответ часто удается получить уже через пару дней.

Например, выяснится, что установка нужного объекта уже внесена в адресную программу. И значит, он скоро появится.