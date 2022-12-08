Когда «троит» движок, про эту деталь вспоминают в последнюю очередь

Двигатель начинает капризничать? Плохо пускается? Не держит обороты и даже глохнет? Тогда это ваш случай. Часто при этой неисправности загорается и Check engine.

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А все дело в одной детали бензобака, объясняют эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Называется она адсорбером. Задача этого прибора — очищать воздух, который выпускается из бака из-за нагрева топлива, от паров бензина.

Но это не просто фильтр, а сложная система, управляемая ЭБУ и способная направлять собранные пары бензина не только обратно в бак, но и в топливную магистраль, ведущую к камерам сгорания.

Адсорберы рассчитаны на пробеги 80 тысяч (до Евро-4) или 160 тысяч (Евро-5 и —6) километров. Но часто, особенно в нежаркой России, они служат десятилетиями. Тем не менее, выходы из строя этих систем случаются довольно часто.

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Случись что с обмотками клапанов или датчиком давления, тут же загорится Check engine. Совет проверить двигатель появится и если лямбда-зонды покажут, что из адсорбера не поступают пары топлива. Кроме того, гранулы угля в фильтре адсорбера могут слипнуться в ком и перестать конденсировать пары бензина.

Признаки неисправного адсорбера

Вентиляция бака нарушается или даже прекращается.

В топливной магистрали образуются пробки.

Двигатель плохо запускается и не держит обороты, глохнет.

Динамика падает, при отпускании педали газа автомобиль дергается.

Слышны хлопки в районе бензобака и начинает пахнуть бензином.

О том, как работает адсорбер и можно ли его демонтировать, читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Количество камер на дорогах увеличится в 1,5 раза: э то обойдется в 1 млрд рублей — ежемесячно будет появляться по 50 новых камер.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Зачем нужен адсорбер?», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2022.