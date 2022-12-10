Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания

Обычно на резьбу свечей наносится антипригарная смазка, что обеспечивает легкость выворачивания после длительной эксплуатации. Но есть копеечный способ установки свечей, а эффект при этом тот же.

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Кроме свечей, эту смазку можно применять и на других резьбовых соединениях, работающих под термической нагрузкой.

Это свечи накала, стоящие в дизелях, форсунки, прокладки системы выпуска и т. д.

Но так ли уж эффективна эта смазка, как принято считать? И что делать, когда ее нет под рукой?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

В интернете иногда советуют наносить на резьбу свечей графитовую смазку. Не следует этого делать, потому что она недостаточно тугоплавкая, и остатки масляной основы могут пригореть.

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Вместе с тем, если собрались менять свечи и обнаружилось, что специальной смазки нет, вполне можно обойтись подручными средствами. Достаточно найти простой карандаш с грифелем невысокой твердости. Натереть грифелем резьбу и без сопротивления завернуть свечу на место. И так же легко она отвернется через несколько лет и много тысяч километров пробега. Масляной основы в грифеле карандаша заметно меньше, поэтому опасности пригорания нет.

Имейте в виду

Для установки форсунок и свечей накаливания в головки блока цилиндров дизельных двигателей альтернативы специальным антипригарным смазкам нет. И экономить на смазке не стоит. Неудачный демонтаж этих узлов иногда приводит к необходимости снимать ГБЦ.

А здесь мы делимся водительской хитростью при замене свечей.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»