Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания

Кроме свечей, эту смазку можно применять и на других резьбовых соединениях, работающих под термической нагрузкой.
Это свечи накала, стоящие в дизелях, форсунки, прокладки системы выпуска и т. д.
Но так ли уж эффективна эта смазка, как принято считать? И что делать, когда ее нет под рукой?
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
В интернете иногда советуют наносить на резьбу свечей графитовую смазку. Не следует этого делать, потому что она недостаточно тугоплавкая, и остатки масляной основы могут пригореть.
Вместе с тем, если собрались менять свечи и обнаружилось, что специальной смазки нет, вполне можно обойтись подручными средствами. Достаточно найти простой карандаш с грифелем невысокой твердости. Натереть грифелем резьбу и без сопротивления завернуть свечу на место. И так же легко она отвернется через несколько лет и много тысяч километров пробега. Масляной основы в грифеле карандаша заметно меньше, поэтому опасности пригорания нет.
Имейте в виду
Для установки форсунок и свечей накаливания в головки блока цилиндров дизельных двигателей альтернативы специальным антипригарным смазкам нет. И экономить на смазке не стоит. Неудачный демонтаж этих узлов иногда приводит к необходимости снимать ГБЦ.
- А здесь мы делимся водительской хитростью при замене свечей.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»
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