Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания — журнал За рулем

Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания

Обычно на резьбу свечей наносится антипригарная смазка, что обеспечивает легкость выворачивания после длительной эксплуатации. Но есть копеечный способ установки свечей, а эффект при этом тот же.

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Кроме свечей, эту смазку можно применять и на других резьбовых соединениях, работающих под термической нагрузкой.

Это свечи накала, стоящие в дизелях, форсунки, прокладки системы выпуска и т. д. 

Но так ли уж эффективна эта смазка, как принято считать? И что делать, когда ее нет под рукой?

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания
— Смазка для резьбовой части свечей зажигания действительно облегчает их выворачивание при следующей замене. Только она должна быть не любая, а специальная, высокотемпературная. Причем может быть на медной или керамической основе. Последняя заметно дороже.

В интернете иногда советуют наносить на резьбу свечей графитовую смазку. Не следует этого делать, потому что она недостаточно тугоплавкая, и остатки масляной основы могут пригореть.

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Вместе с тем, если собрались менять свечи и обнаружилось, что специальной смазки нет, вполне можно обойтись подручными средствами. Достаточно найти простой карандаш с грифелем невысокой твердости. Натереть грифелем резьбу и без сопротивления завернуть свечу на место. И так же легко она отвернется через несколько лет и много тысяч километров пробега. Масляной основы в грифеле карандаша заметно меньше, поэтому опасности пригорания нет.

Хитрость опытных автомобилистов при установке свечей зажигания

Имейте в виду

Для установки форсунок и свечей накаливания в головки блока цилиндров дизельных двигателей альтернативы специальным антипригарным смазкам нет. И экономить на смазке не стоит. Неудачный демонтаж этих узлов иногда приводит к необходимости снимать ГБЦ.

Фото: Depositphotos и «За рулем»

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