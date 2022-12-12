Настоящий внедорожник за 1,5 миллиона - нашли 4 классных варианта
Полтора миллиона рублей - столько стоит «упрощенный» УАЗ Патриот без АБС, подушек и с двигателем Евро-2. Но есть и альтернатива из числа подержанных иномарок - тоже с железным полным приводом и отличной проходимостью.
Pajero Sport сделан на базе пикапа L200, и его также собирали в Таиланде. За 1,5 млн рублей можно найти машину 2011–2012 года выпуска. Чаще всего встречаются внедорожники со 178-сильным турбодизелем 2.5 (4D56U), пришедшим в 2010 году на смену дизельному мотору 3.2 мощностью 163 л.с.
Двигатель надежен и обладает солидным ресурсом. Но на некоторые мелочи нужно обратить внимание. Каждые 60–70 тысяч км стоит менять ремень ГРМ, хотя инструкция предписывает это делать раз в 90 тысяч км. Если при холодном запуске услышите свист, не паникуйте — это конструктивная особенность вискомуфты вентилятора.
Автомат страдает глюками, которые вызваны исключительно неудачной прошивкой блока управления.
На PajeroSport второго поколения стоит фирменная система полного привода Super Select. Большой плюс ее в том, что полным приводом можно пользоваться не только на малых скоростях. При этом трансмиссия обладает большим запасом надежности даже при жесткой эксплуатации (это же относится к подвеске). Нужно лишь не забывать регулярно шприцевать карданные валы.
Краска у Mitsubishi слабая. Коррозия проступает, в первую очередь, на пятой двери. Также быстро облезает декоративный хром.
Краска у Mitsubishi слабая. Коррозия проступает, в первую очередь, на пятой двери. Также быстро облезает декоративный хром.
Салон «Спорта» сделан из недорогих материлов. Первые «сверчки» появляются уже на скромных пробегах.
Салон «Спорта» сделан из недорогих материлов. Первые «сверчки» появляются уже на скромных пробегах.
Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Mitsubishi можно тут.
Полтора миллиона рублей — столько стоит «упрощенный» УАЗ Патриот без АБС, подушек и с двигателем Евро-2. Но есть и альтернатива из числа подержанных иномарок — тоже с железным полным приводом и отличной проходимостью.
Настоящий внедорожник за 1,5 миллиона — нашли 4 классных варианта