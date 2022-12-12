Настоящий внедорожник за 1,5 миллиона - нашли 4 классных варианта

Полтора миллиона рублей - столько стоит «упрощенный» УАЗ Патриот без АБС, подушек и с двигателем Евро-2. Но есть и альтернатива из числа подержанных иномарок - тоже с железным полным приводом и отличной проходимостью.

Mitsubishi Pajero Sport

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Pajero Sport сделан на базе пикапа L200, и его также собирали в Таиланде. За 1,5 млн рублей можно найти машину 2011–2012 года выпуска. Чаще всего встречаются внедорожники со 178-сильным турбодизелем 2.5 (4D56U), пришедшим в 2010 году на смену дизельному мотору 3.2 мощностью 163 л.с.

Двигатель надежен и обладает солидным ресурсом. Но на некоторые мелочи нужно обратить внимание. Каждые 60–70 тысяч км стоит менять ремень ГРМ , хотя инструкция предписывает это делать раз в 90 тысяч км. Если при холодном запуске услышите свист, не паникуйте — это конструктивная особенность вискомуфты вентилятора.

Автомат страдает глюками, которые вызваны исключительно неудачной прошивкой блока управления.

На Pajero Sport второго поколения стоит фирменная система полного привода Super Select. Большой плюс ее в том, что полным приводом можно пользоваться не только на малых скоростях. При этом трансмиссия обладает большим запасом надежности даже при жесткой эксплуатации (это же относится к подвеске). Нужно лишь не забывать регулярно шприцевать карданные валы.

Краска у Mitsubishi слабая. Коррозия проступает, в первую очередь, на пятой двери. Также быстро облезает декоративный хром. Салон «Спорта» сделан из недорогих материлов. Первые «сверчки» появляются уже на скромных пробегах.

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