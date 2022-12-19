Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — журнал За рулем

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов

Они попадают к нам по параллельному импорту. И разбавляют скудный ассортимент новых моделей автомобилей.

Kia Sportage

Новое (пятое) поколение корейского кроссовера должно было дебютировать в России этой весной. Даже сборку отладили на заводе в Калининграде. Но по понятным причинам дебюта не случилось.

Тем не менее, новые Спортейджи сейчас купить можно. Правда, корейской сборки. Ибо именно эти машины ближе всего к тем, что планировали собирать в России (европейские версии компактнее).

Цены начинаются примерно с 3 млн рублей за переднеприводные машины с двухлитровым атмосферником мощностью 150 л.с. Sportage. Версии 4х4 — примерно на 100–150 тысяч рублей дороже. Завозят и кроссоверы с мотором 2.5 (190 л.с.) — такие Kia Sportage стоят 4–5,5 млн в зависимости от комплектации.

Есть и дизели (2,0 л, 186 л.с.), но их доля меньше 10%.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверовВнешне новый Sportage ничем не напоминает предшественника. Да и по размераv автомобиль вырос. Наибольшую прибавку получил багажник.
Внешне новый Sportage ничем не напоминает предшественника. Да и по размераv автомобиль вырос. Наибольшую прибавку получил багажник.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверовИнтерьер типичен для нынешних Kia — огромные дисплеи панели приборов и медиасистемы.
Интерьер типичен для нынешних Kia — огромные дисплеи панели приборов и медиасистемы.

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Mitsubishi Xpander

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Модель для Юго-Восточной Азии, собирающаяся в Индонезии. Помесь минивэна и кроссовера.

Кроссвэн длиной 4,5 м из разряда бюджетных, поэтому довольно скромно оснащен.

Мотор один — атмосферник объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Есть машины с механической коробкой или вариатором. Привод только передний. Зато дорожный просвет — 205 мм.

Несомненным козырем модели остается цена. Ведь новый автомобиль вместе с доставкой и растаможкой обойдется в 2,3–2,5 млн рублей. Очень неплохо по сегодняшним меркам для машины с тремя рядами сидений и семью местами — такой индонезийский аналог Ларгуса.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверовXpander позиционируют как недорогой кроссовер. Хотя внешне он совсем не выглядит бюджетным.
Xpander позиционируют как недорогой кроссовер. Хотя внешне он совсем не выглядит бюджетным.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверовИнтерьер сделан из недорогих материалов, прост по дизайну и оснащению. Вместо климат-контроля — обычный кондиционер. Дополнительных обогревов нет.
Интерьер сделан из недорогих материалов, прост по дизайну и оснащению. Вместо климат-контроля — обычный кондиционер. Дополнительных обогревов нет.

Hyundai Kona

Hyundai Kona сейчас стала частичным заменителем Креты, хотя в размерах немного уступает. Автомобиль построен на платформе i30 и собирается во многих странах. К нам машины везут из Южной Кореи.

Чаще всего встречаются кроссоверы с известными нам моторами: это либо двухлитровый атмосферник мощностью 149 л.с., либо турбомотор 1.6 (198 л.с.).

Первый работает с вариатором (таким же, как на Селтосе), второй — с роботом. В основном привозят машины с передним приводом, но можно заказать и полноприводную Кону. В гамме есть гибрид и электромобиль.

Начинаются цены от 2,4 млн рублей, а самые дорогие Коны с полным приводом и турбомотором обойдутся почти в 3 млн рублей.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверовKona выглядит гармоничнее Креты второго поколения, которую собирали у нас.
Kona выглядит гармоничнее Креты второго поколения, которую собирали у нас.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверовСалон типичен для компактных моделей Hyundai последних лет. Некоторые версии внутри разбавлены яркими вставками.
Салон типичен для компактных моделей Hyundai последних лет. Некоторые версии внутри разбавлены яркими вставками.

Продолжение — на следующей странице.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов

Они попадают к нам по параллельному импорту. И разбавляют скудный ассортимент новых моделей автомобилей.

Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378219Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378222Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378221Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378224Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378631Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378225Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378226Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378227Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378228Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов — фото 1378230Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов
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За рулем в Дзен
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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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