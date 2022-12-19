Вместо «китайцев» и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов

Они попадают к нам по параллельному импорту. И разбавляют скудный ассортимент новых моделей автомобилей.

Kia Sportage

Новое (пятое) поколение корейского кроссовера должно было дебютировать в России этой весной. Даже сборку отладили на заводе в Калининграде. Но по понятным причинам дебюта не случилось.

Тем не менее, новые Спортейджи сейчас купить можно. Правда, корейской сборки. Ибо именно эти машины ближе всего к тем, что планировали собирать в России (европейские версии компактнее).

Цены начинаются примерно с 3 млн рублей за переднеприводные машины с двухлитровым атмосферником мощностью 150 л.с. Sportage. Версии 4х4 — примерно на 100–150 тысяч рублей дороже. Завозят и кроссоверы с мотором 2.5 (190 л.с.) — такие Kia Sportage стоят 4–5,5 млн в зависимости от комплектации.

Есть и дизели (2,0 л, 186 л.с.), но их доля меньше 10%.

Внешне новый Sportage ничем не напоминает предшественника. Да и по размераv автомобиль вырос. Наибольшую прибавку получил багажник. Интерьер типичен для нынешних Kia — огромные дисплеи панели приборов и медиасистемы.

Mitsubishi Xpander

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Модель для Юго-Восточной Азии, собирающаяся в Индонезии. Помесь минивэна и кроссовера.

Кроссвэн длиной 4,5 м из разряда бюджетных, поэтому довольно скромно оснащен.

Мотор один — атмосферник объемом 1,5 л мощностью 105 л.с. Есть машины с механической коробкой или вариатором. Привод только передний. Зато дорожный просвет — 205 мм.

Несомненным козырем модели остается цена. Ведь новый автомобиль вместе с доставкой и растаможкой обойдется в 2,3–2,5 млн рублей. Очень неплохо по сегодняшним меркам для машины с тремя рядами сидений и семью местами — такой индонезийский аналог Ларгуса.

Xpander позиционируют как недорогой кроссовер. Хотя внешне он совсем не выглядит бюджетным. Интерьер сделан из недорогих материалов, прост по дизайну и оснащению. Вместо климат-контроля — обычный кондиционер. Дополнительных обогревов нет.

Hyundai Kona

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Hyundai Kona сейчас стала частичным заменителем Креты, хотя в размерах немного уступает. Автомобиль построен на платформе i30 и собирается во многих странах. К нам машины везут из Южной Кореи.

Чаще всего встречаются кроссоверы с известными нам моторами: это либо двухлитровый атмосферник мощностью 149 л.с., либо турбомотор 1.6 (198 л.с.).

Первый работает с вариатором (таким же, как на Селтосе), второй — с роботом. В основном привозят машины с передним приводом, но можно заказать и полноприводную Кону. В гамме есть гибрид и электромобиль.

Начинаются цены от 2,4 млн рублей, а самые дорогие Коны с полным приводом и турбомотором обойдутся почти в 3 млн рублей.

Kona выглядит гармоничнее Креты второго поколения, которую собирали у нас. Салон типичен для компактных моделей Hyundai последних лет. Некоторые версии внутри разбавлены яркими вставками.

Продолжение — на следующей странице.