Сразу два новых внедорожника - таких вы еще не видели

Porsche и Lamborghini с разницей в несколько дней показали необычные машины, созданные по одному рецепту.

Porsche 911 Dakar

Материалы по теме Honda по цене новой Гранты — в чем подвох?

Суперкары 911 и Huracan превратили во внедорожники, не меняя при этом классический кузов купе. Обе модели увидят свет ограниченным тиражом.

Porsche 911 Dakar — дань уважения уникальному внедорожному 911‑му, выигравшему легендарный ралли-рейд в 1984 году. Основой послужила версия Carrera 4 GTS с турбомотором отдачей 480 л. с. и 8‑ступенчатым роботом. Клиренс увеличен на 50 мм, а адаптивная подвеска позволяет добавить еще 30 мм на скорости до 170 км/ч. Штатно устанавливаются полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы и внедорожные шины.

Внедорожный суперкар получил оригинальный обвес из некрашеного пластика и гармонирующий с ним внушительный спойлер. В качестве опции предлагаются багажник на крышу с четырьмя светодиодными прожекторами и окраска под ту самую раллийную машину. Отказ от заднего сидения, установка более тонких стекол и облегченного аккумулятора привели к тому, что версия Dakar всего на 10 кг тяжелее исходной модели. Разгон до сотни почти не пострадал (3,4 с вместо 3,3), а вот максималку из-за шин пришлось ограничить на уровне 240 км/ч. Всего сделают 2500 экземпляров по цене 222 тысячи евро.

Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini Huracan Sterrato эксклюзивнее и дороже: сделают 1499 машин по цене около 300 тысяч евро каждая. Для переделки взяли модификацию Evo, но мотор поставили от ее заднеприводной версии, мощностью 610 сил. Полный привод, 7‑скоростной робот и самоблокирующийся дифференциал сзади. Колея стала шире на 30 мм спереди и на 34 мм сзади.

Материалы по теме Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?

Нюансы те же, что у Porsche: некрашеный обвес, вседорожная резина, дополнительный свет, внедорожный режим работы электроники. И даже рейлинги на крыше есть, чтобы владелец мог поставить верхний багажник. Воздухозаборник двигателя вынесли на крышу, чтобы он глотал меньше пыли. Прибавка массы составила 48 кг. Динамика ухудшилась с 2,9 с до 3,4 с. Максималку ограничили на 260 км/ч по той же причине, что и у Porsche.

Примечательный факт: Huracan Sterrato стал последней новинкой марки только с бензиновым мотором. Все последующие будут гибридными и электрическими.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.