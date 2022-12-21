Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — журнал За рулем

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!

Несмотря на уход некоторых иностранных производителей из России, количество номинантов в классе «Компактные кроссоверы» не уменьшилось.

И это связано не только с популярностью кроссоверов, но и с появлением в этом году новых отечественных моделей, что не может не радовать.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

В этом году за звание лучшего в классе «Компактные кроссоверы» поборются пять автомобилей. Это кросс-универсал, три китайских кроссовера и один электромобиль. Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

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Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada. Гран-при

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году легковых автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайскихЛада Веста SW Cross NG, универсал, 106–122 л.с., передний привод
Лада Веста SW Cross NG, универсал, 106–122 л.с., передний привод

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайскихChangan CS35 Plus, универсал, 128 л.с., передний привод
Changan CS35 Plus, универсал, 128 л.с., передний привод

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайскихChery Tiggo 4 Pro, универсал, 113–147 л.с., передний привод
Chery Tiggo 4 Pro, универсал, 113–147 л.с., передний привод

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайскихEvolute i-Joy, универсал, 176 л.с., передний привод
Evolute i-Joy, универсал, 176 л.с., передний привод

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайскихOmoda C5, универсал, 147 л.с., передний привод
Omoda C5, универсал, 147 л.с., передний привод

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

  • «За рулем» можно читать и в Viber.

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Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379092Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379089Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379088Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379085Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379087Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379086Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских
Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379087Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379085Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379086Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379088Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379089Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских — фото 1379092Какой российский кроссовер может оказаться лучше китайских

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