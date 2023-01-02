Что делать с автохламом? Ответ главы ГИБДД — журнал За рулем

Что делать с автохламом? Ответ главы ГИБДД

Ситуацию разъясняет по пунктам глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Напротив дома — гаражный сервис, очереди в который машины иногда ждут месяцами. Все они стоят на нашей улице, мешая проезду. Некоторые разбираются на запчасти, а остовы так и гниют на улице. Можно ли как-то справиться с этим бедствием?

Арсений, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Можно. Если машины объективно создают препятствия для движения других транспортных средств, действия их владельцев образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 (в Москве и Санкт-Петербурге — частью 6) статьи 12.19 КоАП РФ. В этом случае в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ транспортное средство подлежит задержанию путем перемещения на специализированную стоянку и хранения там до устранения причины задержания.

Для осуществления необходимых действий следует обратиться в соответствующее территориальное подразделение Госавтоинспекции.

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Если же правила остановки и стоянки не нарушены, но машина разукомплектована, то она может быть признана брошенной с последующим ее вывозом в отведенное место хранения.

В вашем регионе данный порядок регламентирован постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 года № 569‑ПП «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».

Указанные работы осуществляют органы муниципальной власти, в вашем случае — префектура соответствующего административного округа Москвы.

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Фото: depositphotos.com

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