Назван кроссовер на замену «китайцам» и Ладам

У него отличная родословная, богатая комплектация и смешной ценник.

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Кажется, что на современном авторынке альтернативы Ладам и китайским машинам нет. Но это только если не присматриваться, уверен эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов.

Параллельный импорт работает, и благодаря ему нам теперь доступны любые автомобили из любой страны мира, чего прежде не было. Но многое зависит от толщины кошелька.

Изучить же многочисленные предложения на рынке сегодня не так-то просто. Поэтому эксперт нашел отличный вариант для читателей «За рулем», ищущих надежный и недорогой, но достаточно хорошо укомплектованный кроссовер.

Это Mitsubishi Xpander — помесь кроссовера и минивэна, отличающегося большим дорожным просветом, удобными габаритами и просторным трансформируемым салоном.

Модель создавалась для рынка Юго-Восточной Азии, а производится она в Индонезии, откуда и завозится в Россию.

Длина Mitsubishi Xpander составляет 4,5 метра. То есть по размерам он сопоставим с Kia Sportage. Но благодаря форме кузова «японец» кажется практичнее.

Оснащается Xpander двумя связками двигатель-коробка на выбор. Первая состоит из 1,5-литрового бензинового атмосферника мощностью 105 л.с. и механики. Вторая — из того же мотора и вариатора.

Как несложно догадаться, привод у кроссвэна только передний, что сэкономит деньги на обслуживании. При этом дорожный просвет впечатляет — 205 мм.

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В салоне вы не найдете дорогой отделки, но смотрится интерьер очень даже презентабельно. И здесь три ряда сидений. Его дизайн нельзя назвать ультрасовременным, но не стоит забывать, что перед нами бюджетная модель (хоть такой и не выглядит). Например, несмотря на возможность запуска двигателя с кнопки, здесь нет климат-контроля, а только обычный кондиционер.

А теперь о главном — о стоимости Mitsubishi Xpander. Приобрести этот автомобиль можно по цене новой Лады Весты NG — за 2,3–2,5 млн рублей.

Вьетнамские кроссоверы VinFast — сколько они стоят? Вопреки ожиданиям, это не бюджетные машины, но цена на них сопоставима со стоимостью Toyota RAV4 в России.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Вместо „китайцев“ и Лады: 5 классных (но нераскрученных) кроссоверов».

Фото: Mitsubishi