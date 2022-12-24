С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад

Лысые или еще нормальные
Сегодня перед наступлением холодов мы думаем (и то, если вовремя вспоминаем) лишь о том, что надо бы поставить зимние шины и залить незамерзайку в бачок омывателя. Самые продвинутые или опытные жители северных регионов еще меняют масло в двигателе на менее вязкое.
Автомобильная жизнь 1960-1970-х и даже начала 1980-х была куда сложнее. Масло покупали «какое есть» и радовались, что достали. О том, что существуют зимние шины, рядовые советские автолюбители стали узнавать только в самом конце 1980-х. Тогда наладили выпуск отечественных шиповок под именем «Снежинка». До этого шины делили не на летние и зимние, а на «лысые» (сильно изношенные) и «еще нормальные».
Импортные зимние шины могли позволить себе только специальные государственные автобазы, обслуживающие советское партийное руководство и избранные (часто тоже из «специальных») автолюбители.
Так что всю зиму ездили на летних шинах. Впрочем, дороги даже в начале 1980-х были не сильно загружены. Большинство частников автомобили берегли и зимой ими не пользовались.
Безопасность обеспечивали и относительно низкие скорости, небольшая плотность движения и навыки тех, кто все-таки отваживался на зимнюю эксплуатацию. В автолюбительских кругах такие смельчаки вызывали заслуженное уважение.
Но для начала автомобиль предстояло завести. Это была целая наука!
Огонь, вода и грелка
Отапливаемый гараж — это хорошо. Но такая роскошь была далеко не у всех. Температура в обычном гараже была лишь чуть выше, чем на улице. А многие машины ночевали просто во дворах.
Непременной утренней операцией было заполнение системы охлаждения водой, нагретой дома на плите. Сначала отогревались сливные краники, их быстро заворачивали и заполняли систему (вот подробная инструкция из журнала 1958 года). Мотор при этом немного прогревался, но сколько сил и времени на это уходило!.. Очевидно, что такие водные процедуры не доставляли водителям удовольствия.
В 1970-х системы уже большинства машин были заполнены антифризом с фирменным советским названием Тосол. Главное, чтоб он не вытек через негерметичные соединения. Ведь Тосол был страшным дефицитом, поэтому иногда приходилось доливать воду. Желательно, дистиллированную. И, разумеется, немного.
Жигули (да и другие автомобили 1970-1980-х) заводились лучше, чем более ранние модели. Но только если карбюратор и зажигание идеально настроены, а мороз — не ниже —25 оС. А ведь даже в Москве бывало холоднее.
В гаражах под двигатель иногда ставили электрокалориферы. Некоторые грели картер паяльной лампой (вот еще несколько советов из прошлого, как пустить мотор). Но большинство автовладельцев (я в их числе!) такого экстремизма не приветствовали. Открытое пламя под машиной — это как-то тревожно!
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