С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад

Нам даже трудно представить, на какие ухищрения шли тогда отцы и деды.

Лысые или еще нормальные

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Сегодня перед наступлением холодов мы думаем (и то, если вовремя вспоминаем) лишь о том, что надо бы поставить зимние шины и залить незамерзайку в бачок омывателя. Самые продвинутые или опытные жители северных регионов еще меняют масло в двигателе на менее вязкое.

Автомобильная жизнь 1960-1970-х и даже начала 1980-х была куда сложнее. Масло покупали «какое есть» и радовались, что достали. О том, что существуют зимние шины, рядовые советские автолюбители стали узнавать только в самом конце 1980-х. Тогда наладили выпуск отечественных шиповок под именем «Снежинка». До этого шины делили не на летние и зимние, а на «лысые» (сильно изношенные) и «еще нормальные».

Импортные зимние шины могли позволить себе только специальные государственные автобазы, обслуживающие советское партийное руководство и избранные (часто тоже из «специальных») автолюбители.

Снег, лед... И никаких зимних шин!

Так что всю зиму ездили на летних шинах. Впрочем, дороги даже в начале 1980-х были не сильно загружены. Большинство частников автомобили берегли и зимой ими не пользовались.

Безопасность обеспечивали и относительно низкие скорости, небольшая плотность движения и навыки тех, кто все-таки отваживался на зимнюю эксплуатацию. В автолюбительских кругах такие смельчаки вызывали заслуженное уважение.

Но для начала автомобиль предстояло завести. Это была целая наука!

Служебная Волга на зимних шинах и с аккуратным утеплителем на решетке радиатора.

Огонь, вода и грелка

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Отапливаемый гараж — это хорошо. Но такая роскошь была далеко не у всех. Температура в обычном гараже была лишь чуть выше, чем на улице. А многие машины ночевали просто во дворах.

Непременной утренней операцией было заполнение системы охлаждения водой, нагретой дома на плите. Сначала отогревались сливные краники, их быстро заворачивали и заполняли систему (вот подробная инструкция из журнала 1958 года). Мотор при этом немного прогревался, но сколько сил и времени на это уходило!.. Очевидно, что такие водные процедуры не доставляли водителям удовольствия.

В 1970-х системы уже большинства машин были заполнены антифризом с фирменным советским названием Тосол. Главное, чтоб он не вытек через негерметичные соединения. Ведь Тосол был страшным дефицитом, поэтому иногда приходилось доливать воду. Желательно, дистиллированную. И, разумеется, немного.

Долгие годы заправка системы охлаждения горячей водой была привычным занятием.

Жигули (да и другие автомобили 1970-1980-х) заводились лучше, чем более ранние модели. Но только если карбюратор и зажигание идеально настроены, а мороз — не ниже —25 оС. А ведь даже в Москве бывало холоднее.

В гаражах под двигатель иногда ставили электрокалориферы. Некоторые грели картер паяльной лампой (вот еще несколько советов из прошлого, как пустить мотор). Но большинство автовладельцев (я в их числе!) такого экстремизма не приветствовали. Открытое пламя под машиной — это как-то тревожно!

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