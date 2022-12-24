С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад — журнал За рулем

С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад

Нам даже трудно представить, на какие ухищрения шли тогда отцы и деды.

Лысые или еще нормальные

Сегодня перед наступлением холодов мы думаем (и то, если вовремя вспоминаем) лишь о том, что надо бы поставить зимние шины и залить незамерзайку в бачок омывателя. Самые продвинутые или опытные жители северных регионов еще меняют масло в двигателе на менее вязкое.

Автомобильная жизнь 1960-1970-х и даже начала 1980-х была куда сложнее. Масло покупали «какое есть» и радовались, что достали. О том, что существуют зимние шины, рядовые советские автолюбители стали узнавать только в самом конце 1980-х. Тогда наладили выпуск отечественных шиповок под именем «Снежинка». До этого шины делили не на летние и зимние, а на «лысые» (сильно изношенные) и «еще нормальные».

Импортные зимние шины могли позволить себе только специальные государственные автобазы, обслуживающие советское партийное руководство и избранные (часто тоже из «специальных») автолюбители.

С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назадСнег, лед... И никаких зимних шин!
Снег, лед... И никаких зимних шин!

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Так что всю зиму ездили на летних шинах. Впрочем, дороги даже в начале 1980-х были не сильно загружены. Большинство частников автомобили берегли и зимой ими не пользовались.

Безопасность обеспечивали и относительно низкие скорости, небольшая плотность движения и навыки тех, кто все-таки отваживался на зимнюю эксплуатацию. В автолюбительских кругах такие смельчаки вызывали заслуженное уважение.

Но для начала автомобиль предстояло завести. Это была целая наука!

С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назадСлужебная Волга на зимних шинах и с аккуратным утеплителем на решетке радиатора.
Служебная Волга на зимних шинах и с аккуратным утеплителем на решетке радиатора.

Огонь, вода и грелка

Материалы по теме
Самый продвинутый двигатель СССР: как BMW, только круче

Отапливаемый гараж — это хорошо. Но такая роскошь была далеко не у всех. Температура в обычном гараже была лишь чуть выше, чем на улице. А многие машины ночевали просто во дворах.

Непременной утренней операцией было заполнение системы охлаждения водой, нагретой дома на плите. Сначала отогревались сливные краники, их быстро заворачивали и заполняли систему (вот подробная инструкция из журнала 1958 года). Мотор при этом немного прогревался, но сколько сил и времени на это уходило!.. Очевидно, что такие водные процедуры не доставляли водителям удовольствия.

В 1970-х системы уже большинства машин были заполнены антифризом с фирменным советским названием Тосол. Главное, чтоб он не вытек через негерметичные соединения. Ведь Тосол был страшным дефицитом, поэтому иногда приходилось доливать воду. Желательно, дистиллированную. И, разумеется, немного.

С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назадДолгие годы заправка системы охлаждения горячей водой была привычным занятием.
Долгие годы заправка системы охлаждения горячей водой была привычным занятием.

Жигули (да и другие автомобили 1970-1980-х) заводились лучше, чем более ранние модели. Но только если карбюратор и зажигание идеально настроены, а мороз — не ниже —25 оС. А ведь даже в Москве бывало холоднее.

В гаражах под двигатель иногда ставили электрокалориферы. Некоторые грели картер паяльной лампой (вот еще несколько советов из прошлого, как пустить мотор). Но большинство автовладельцев (я в их числе!) такого экстремизма не приветствовали. Открытое пламя под машиной — это как-то тревожно!

Продолжение — на следующей странице

С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад

Нам даже трудно представить, на какие ухищрения шли тогда отцы и деды.

С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад — фото 1379627С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад — фото 1379629С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад — фото 1379625С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад — фото 1379628С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад — фото 1379626С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад — фото 1379624С паяльной лампой и на лысой резине: как ездили зимой 50 лет назад
Наше новое видео
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров347
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: