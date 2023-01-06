3 минуса и один плюс Haval Dargo

Проверено в условиях реальной эксплуатации редакционного кроссовера.

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В парке «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, есть немало автомобилей, один из которых Haval Dargo — кроссовер, подобный внедорожнику.

Чаще всех на нем ездит эксперт «За рулем» Никита Гудков и все примечает.

В своем отчете, сделанном спустя 8000 км пробега, он перечислил несколько плюсов и минусов автомобиля.

Начнем с неприятностей.

Минусы Haval Dargo

Самым существенным минусом кроссовера оказалось… время загрузки мультимедийной системы. На это у электроники уходит долгих 20 секунд. Это, конечно же, не тот недостаток, из-за которого стоит отказываться от столь харизматичного автомобиля. Но знать о нем следует, как и о том, что, пока не включится мультимедиа, не заработают и подогревы сидений. Зимой это актуально, поэтому дистанционный запуск, который на поставляемых из Китая машинах отсутствует, можно назвать обязательной опцией (на собиравшихся под Тулой Dargo он был).

Лобовое стекло у автомобиля имеет сложную форму. Это делает стекло прочнее, но сэкономить на дворниках уже не получится. Чтобы стекло очищалось как следует, понадобятся качественные, а потому дорогие щетки, которые плотно прилегают к стеклу. Естественно, и менять дворники придется чаще. Несмотря на свои большие размеры, фары Haval Dargo — не самые яркие в классе. В каждой из них установлено всего четыре светодиода. В результате площадь освещения невелика. Если вы думаете, что выручают расположенные под фарами противотуманки, то ошибаетесь: это бутафория. Вы смотрите на две лампочки дневных ходовых огней.

Плюс Haval Dargo

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Напомним, что Haval Dargo — мощный 192-сильный кроссовер, оснащенный 2-литровым турбодвигателем. Несмотря на массу в 1,7 тонны, этот автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд — быстрее большинства машин в потоке.

Кстати, в бак кроссовера можно заливать бензин АИ-92 — это рекомендует сам производитель. При этом никаких оговорок по поводу гарантии не делается — 3 года и 150 тысяч км пробега, независимо от того, кормите вы автомобиль 95-м или 92-м бензином.

Это далеко не все особенности Haval Dargo . О других его нюансах читайте в январском номере журнала «За рулем» — уже в продаже. Журнал можно купить и на маркетплейсах:

Эта китайская компания выпускает клоны премиальных автомобилей. Например, Jeep и Mercedes-Benz G-класса. И сегодня эти машины можно купить в России.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Никиты Гудкова «12 литров на сотню», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2023.