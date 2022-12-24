Это новый Jeep? Нет! Китайский внедорожник

Его производство начинается 27 декабря 2022 года.

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Большой китайский внедорожник Beijing BJ90 Shanhe Classic Edition скоро поступит в продажу. Это новое поколение модели.

Длина внедорожника составляет 5171 мм. То есть по своим размерам он сопоставим с Range Rover и Infiniti QX80. Ширина китайского внедорожника составляет 1995 мм, а высота — 1860 мм. Колесная база растянулась на 3100 мм. (Кстати, на фото ниже, на заднем плане — не Mercedes-Benz G-класса, а вот этот китайский внедорожник, который уже можно купить в России).

Новинка будет оснащаться 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом (M276) и 4-литровым двигателем V8 (М278), тоже с двойным турбонаддувом. Мощность моторов составляет 333 и 421 л.с. соответственно, а максимальный крутящий момент — 480 и 600 Нм.

Оба мотора работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, передавая мощность на все колеса. Кроме того, машина получит активную пневмоподвеску.

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Естественно, что такой автомобиль не может быть дешевым. Но смотря с чем сравнивать. В Китае внедорожник стоит от 998 000 до 1 289 000 юаней, что в переводе на наши деньги сегодня составляет от 10,24 до 13,23 млн рублей.

Фото: Autohome.com.cn