Новый кроссовер Kia — уже в России — журнал За рулем

Новый кроссовер Kia - уже в России

Это китайская версия некогда выпускавшегося в нашей стране Seltos. И вот чем она отличается.

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В России начали продавать китайские версии кроссовера Kia Seltos под названием KX3. Ввозятся к нам машины по схеме параллельного импорта, поэтому будьте внимательны с гарантией — ее может не быть.

Кроссовер предлагается в одной комплектации — Fashion Edition. В нее входят, например, адаптивный автоматический дальний свет фар, система помощи при экстренном торможении, электростеклоподъемники с защитой от защемления, панорамный люк, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, датчик дождя, камера заднего вида.

Новый кроссовер Kia — уже в России

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Двигатель у кроссовера один — это 1,5 литровый атмосферный бензиновый агрегат мощностью 115 л.с. Работает он в паре с вариатором, который передает крутящий момент только на передние колеса.

Новый кроссовер Kia — уже в России

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Салон KX3 имеет одно важное отличие от интерьера Seltos. Цифровая панель приборов заключена в единый блок с тачскрином мультимедийной системы, тогда как в Селтосе эти экраны расположены независимо друг от друга.

Стоимость Kia KX3 составляет 2 601 620 рублей (она меняется каждый день вместе с курсом рубля). Можно выбрать кроссовер оранжевого, белого, черного, серого или красного цветов.

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Фото: Kia

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