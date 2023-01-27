Что будет, если включить кондиционер в авто зимой? — журнал За рулем

Что будет, если включить кондиционер в авто зимой?

Читатель «За рулем» задал интересный вопрос. Наш эксперт все объяснил.

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Блок климат-контроля Как устроен кондиционер и чем грозит его включение зимой?

Работают ли автомобильные кондиционеры зимой или нет?

Мы спрашивали представителей автокомпаний, и ответы были схожими.

Компрессоры кондиционеров перестают работать, когда забортная температура падает и приближается к нулевой. Сжатый хладагент при нагревании должен превратиться в газ и, таким образом, снизить свою температуру. Но если на улице зима, то хладагенту не хватает тепла для такого превращения.

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Это контролируют датчик температуры окружающей среды и салонный датчик в системе климат-контроля. Поэтому при похолодании система управления запрещает включение компрессора кондиционера. Однако в большинстве случаев водитель об этом не догадывается, поскольку индикатор подачи команды все равно может светиться.

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